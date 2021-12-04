rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2021, 19:34

Published 4 декабря 2021, 19:34

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

В Ростове новая пешеходная зона на Университетском пострадала от вандалов

4 декабря 2021, 19:34
В Ростове пешеходная зона на Университетском подверглась атаке вандалов, которые разрисовали новые качели маркером, об этом сообщили в администрации Кировского района города.

Сотрудники администрации Кировского района Ростова поделились фото, на которых изображены деревянные качели с исписанной перманентным маркером опорной балкой. В администрации посетовали, что подобное варварство происходит на регулярной основе, и призвали местных жителей бережнее относиться к общественному имуществу.

Однако в комментариях под публикацией нашлись ростовчане, защищающие вандалов. Они утверждают, что подобные действия — это способ самовыражения и практика каллиграфии.

«Насколько я вижу, это работа уличного художника. На качелях он написал свой никнейм. Повальное увлечение стрит-артом обусловлено отсутствием функциональных пространств и выставочных галерей современной культуры. Странно, что вам не нравится каллиграфия, и вы её расцениваете как вандализм», — заметил один из горожан.

Ранее в Ростове дали комментарий о скандальном вандализме в памятнике архитектуры «Доме с ангелами».

Материалы по теме
Вандал в Ростове выломал шлагбаум для проездаВандала, разбившего с прыжка остановку в Ростове, наказали исправительными работами
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика