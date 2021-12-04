В Ростове новая пешеходная зона на Университетском пострадала от вандалов

Posted 4 декабря 2021, 19:34
Published 4 декабря 2021, 19:34
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Сотрудники администрации Кировского района Ростова поделились фото, на которых изображены деревянные качели с исписанной перманентным маркером опорной балкой. В администрации посетовали, что подобное варварство происходит на регулярной основе, и призвали местных жителей бережнее относиться к общественному имуществу.
Однако в комментариях под публикацией нашлись ростовчане, защищающие вандалов. Они утверждают, что подобные действия — это способ самовыражения и практика каллиграфии.
«Насколько я вижу, это работа уличного художника. На качелях он написал свой никнейм. Повальное увлечение стрит-артом обусловлено отсутствием функциональных пространств и выставочных галерей современной культуры. Странно, что вам не нравится каллиграфия, и вы её расцениваете как вандализм», — заметил один из горожан.
Ранее в Ростове дали комментарий о скандальном вандализме в памятнике архитектуры «Доме с ангелами».