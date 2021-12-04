В Ростове новая пешеходная зона на Университетском пострадала от вандалов

«Насколько я вижу, это работа уличного художника. На качелях он написал свой никнейм. Повальное увлечение стрит-артом обусловлено отсутствием функциональных пространств и выставочных галерей современной культуры. Странно, что вам не нравится каллиграфия, и вы её расцениваете как вандализм», — заметил один из горожан.