В Ростове задержали подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении собутыльника

Posted 4 декабря 2021, 13:23
Published 4 декабря 2021, 13:23
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Напомним, в четверг, 2 декабря, на контейнерной площадке для выброса мусора в Советском районе Ростова обнаружили расчлененные останки мужчины, свидетельствующие о насильственном характере его смерти.
Сотрудники следственного отдела Советского района немедленно возбудили уголовное дело и начали проводить необходимые мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.
В ходе расследования сотрудникам следственных органов удалось установить и задержать ростовчанина средних лет, причастного к совершенному преступлению.
По предварительным данным, причиной трагедии стал спор, возникший между собутыльниками. Подозреваемый, находившийся под действием алкоголя, нанес своему знакомому несколько ножевых ран, которые стали причиной гибели жертвы.