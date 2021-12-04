В Ростове задержали подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении собутыльника

В Ростове задержан подозреваемый по делу об убийстве и сокрытии останков, обнаруженных на контейнерной площадке для выброса мусора, об этом сообщил СУ СК РФ региона.

Напомним, в четверг, 2 декабря, на контейнерной площадке для выброса мусора в Советском районе Ростова обнаружили расчлененные останки мужчины, свидетельствующие о насильственном характере его смерти. Сотрудники следственного отдела Советского района немедленно возбудили уголовное дело и начали проводить необходимые мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. В ходе расследования сотрудникам следственных органов удалось установить и задержать ростовчанина средних лет, причастного к совершенному преступлению. По предварительным данным, причиной трагедии стал спор, возникший между собутыльниками. Подозреваемый, находившийся под действием алкоголя, нанес своему знакомому несколько ножевых ран, которые стали причиной гибели жертвы. Материалы по теме Пакеты с человеческими останками нашли мусорном заводе в Ростове-на-Дону 2 декабря