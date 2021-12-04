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Posted 4 декабря 2021, 13:23

Published 4 декабря 2021, 13:23

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

В Ростове задержали подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении собутыльника

4 декабря 2021, 13:23
В Ростове задержан подозреваемый по делу об убийстве и сокрытии останков, обнаруженных на контейнерной площадке для выброса мусора, об этом сообщил СУ СК РФ региона.

Напомним, в четверг, 2 декабря, на контейнерной площадке для выброса мусора в Советском районе Ростова обнаружили расчлененные останки мужчины, свидетельствующие о насильственном характере его смерти.

Сотрудники следственного отдела Советского района немедленно возбудили уголовное дело и начали проводить необходимые мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

В ходе расследования сотрудникам следственных органов удалось установить и задержать ростовчанина средних лет, причастного к совершенному преступлению.

По предварительным данным, причиной трагедии стал спор, возникший между собутыльниками. Подозреваемый, находившийся под действием алкоголя, нанес своему знакомому несколько ножевых ран, которые стали причиной гибели жертвы.

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