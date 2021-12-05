Администрация Ростова одобрила строительство двухэтажного храма в парке Собино

Отмечается, что площадь нового здания не должна будет превышать 243,8 квадратных метра и не может быть выше двух этажей. Разрешение на строительство будет действовать до июля 2023 года. Также отмечается, что еще в 2017 году власти города строительство посчитали незаконным.