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Администрация Ростова одобрила строительство двухэтажного храма в парке Собино

5 декабря 2021, 13:24
Фото: iStock
Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на строительство двухэтажного храма в парке Собино, такую информация опубликовал информационный портал 1Rnd со ссылкой на документы городских властей.

Известно, что разрешение выдал департамент строительства, храм Иконы Божьей матери «Донская» возведут на месте временного прихода в переулке Чухновский, 15, а.

Отмечается, что площадь нового здания не должна будет превышать 243,8 квадратных метра и не может быть выше двух этажей. Разрешение на строительство будет действовать до июля 2023 года. Также отмечается, что еще в 2017 году власти города строительство посчитали незаконным.

Однако сейчас такого запрета нет, если соблюдены правила, среди которых есть условия строительства здания не выше двух этажей. При этом также важно, чтобы постройка занимала не больше 60% от участка, а оставшиеся 40% владелец участка должен будет озеленить.

Отмечается, что новое здание должно будет заменить уже имеющеюся церковь, которую РПЦ смогла узаконить несмотря на то, что чиновники настаивали на том, что земельный участок под ней является муниципальным.

Ранее Армянская церковь в Ростове-на-Дону не смогла отсудить у минобороны воинскую часть.

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