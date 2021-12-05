Виновнику смертельного ДТП с тремя погибшими под Ростовом грозит до семи лет тюрьмы

Напомним, что авария произошла 1 декабря текущего года на автодороге «Северный обход». Известно, что водитель Range Rover при попытке совершить обгон, зацепил Hyundai Accent, который ехал во встречном направлении. Затем произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем марки ВАЗ-2115.
В результате аварии водитель и два пассажира ВАЗ-2115, в том числе несовершеннолетний ребенок, скончались на месте. Еще один пассажир автомобиля был доставлен в больницу.
Следственным подразделением МВД России по Аксайскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.