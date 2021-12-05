Заблокированные в офисе Ростовводоканала люди рассказали, когда покинут здание

«Если не ошибаюсь, а я далек от происходящих процессов, поскольку у меня иная работа, слышал, что суд будет вроде 12 декабря. И мы надеемся, что он разберется в происходящем. Но это будет первое слушание, и оно может затянуться надолго», — делится мыслями Александр.