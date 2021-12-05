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Заблокированные в офисе Ростовводоканала люди рассказали, когда покинут здание

5 декабря 2021, 12:33
Фото: RostovGazeta
Сотрудников Ростовского водоканала, которые уже несколько дней не покидают здание, сегодня якобы сторожит машина с надписью «Дружина», об этом они сообщили RostovGazeta.

Уже несколько дней сотрудники Ростовводоканала не покидают здание предприятия, два входа которого подпирают бетонные блоки.

«Сегодня на удивление тишина, ничего не происходит, возможно потому, что воскресенье. Нас сторожит только машина с надписью „Дружина“», — отмечает охранник Александр.

Фото: RostovGazeta

Но, по его словам, покидать здание Ростовводоканала люди не торопятся.

«Тут спокойнее. Мало ли, начнут, например, следить за мной, выяснять, где живу, а у меня семья», — говорит Александр.

Пребывать в здании водоканала сотрудники планируют минимум до 12 декабря.

«Если не ошибаюсь, а я далек от происходящих процессов, поскольку у меня иная работа, слышал, что суд будет вроде 12 декабря. И мы надеемся, что он разберется в происходящем. Но это будет первое слушание, и оно может затянуться надолго», — делится мыслями Александр.

Ранее RostovGazeta сообщала, что происходит внутри заблокированного Ростовводоканала.

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