Бывший руководитель «Формулы-1» поставил деньги на победу Ферстаппена в чемпионате

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на RTL, по словам Берни, нынешний чемпионат является одним из самых непредсказуемых за последние годы, и главным его украшением стала борьба между Ферстаппеном и действующим чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»).
Экклстоун также поделился секретом, что поставил деньги на победу Макса в чемпионате. Также он отметил, что надеется на отсутствие инцидентов между двумя гонщиками на оставшихся этапах Гран-при.
Напомним, ранее Ферстаппен и Хэмилтон, отношения между которыми и без того напряженные, не раз устраивали аварии, провоцируя друг друга опаными маневрами на трассах. Сейчас пилотов разделяет в таблице восемь очков. Следующий этап пройдет в Саудовской Аравии в ближайшие выходные