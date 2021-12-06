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Бывший руководитель «Формулы-1» поставил деньги на победу Ферстаппена в чемпионате

6 декабря 2021, 12:10
Фото: pxhere.com
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что рассчитывает на победу представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам текущего сезона.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на RTL, по словам Берни, нынешний чемпионат является одним из самых непредсказуемых за последние годы, и главным его украшением стала борьба между Ферстаппеном и действующим чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»).

Экклстоун также поделился секретом, что поставил деньги на победу Макса в чемпионате. Также он отметил, что надеется на отсутствие инцидентов между двумя гонщиками на оставшихся этапах Гран-при.

Напомним, ранее Ферстаппен и Хэмилтон, отношения между которыми и без того напряженные, не раз устраивали аварии, провоцируя друг друга опаными маневрами на трассах. Сейчас пилотов разделяет в таблице восемь очков. Следующий этап пройдет в Саудовской Аравии в ближайшие выходные

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