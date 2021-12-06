Бывший руководитель «Формулы-1» поставил деньги на победу Ферстаппена в чемпионате

Напомним, ранее Ферстаппен и Хэмилтон, отношения между которыми и без того напряженные, не раз устраивали аварии, провоцируя друг друга опаными маневрами на трассах. Сейчас пилотов разделяет в таблице восемь очков. Следующий этап пройдет в Саудовской Аравии в ближайшие выходные