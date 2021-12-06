COVID-19 на контроле: директор ростовского ТФОМС рассказал о мониторинге ситуации

«Отмечу, что задачи экспертов в сфере ОМС значительно расширились именно из-за пандемии. В частности, уже в течение нескольких лет в системе ОМС в обязательном порядке подвергаются экспертизе качества медицинской помощи все 100% летальных исходов. Недавно перед экспертами Системы массового обслуживания поставлена дополнительная задача провести экспертизы всей медпомощи, оказанной пациентам в течение месяца до летального исхода – по чек-листам установленной формы, включающих целый перечень показателей оценки за весь процесс лечения. В связи с этим, мы сводим, анализируем и предоставляем в Федеральный фонд ОМС итоги экспертиз в разрезе медицинских организаций. Также проводятся экспертизы всех случаев оказания медицинской помощи пациентам старше 70-и лет с COVID-19, - сообщает директор ТФОМС Ростовской области Максим Григорьев. - Эта деятельность необходима для улучшения качества оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, снижения статистики тяжелых осложнений и летальных исходов».