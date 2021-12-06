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COVID-19 на контроле: директор ростовского ТФОМС рассказал о мониторинге ситуации

6 декабря 2021, 09:56
В текущем году работа ростовского Территориального фонда ОМС дополнилась большим количеством мониторингов и отчетов, необходимых для анализа ситуации. И не только по вопросам коронавирусной инфекции, респираторных заболеваний, но и по вопросам реализации в регионе программы ОМС на 2020-2021 годы.

Экспертиза качества медпомощи

По мнению экспертов, благодаря регулярному мониторингу анализируется не только выполнение объемов оказания медицинской помощи и ее финансирование, но и результаты экспертиз случаев лечения коронавирусной инфекции.

«Отмечу, что задачи экспертов в сфере ОМС значительно расширились именно из-за пандемии. В частности, уже в течение нескольких лет в системе ОМС в обязательном порядке подвергаются экспертизе качества медицинской помощи все 100% летальных исходов. Недавно перед экспертами Системы массового обслуживания поставлена дополнительная задача провести экспертизы всей медпомощи, оказанной пациентам в течение месяца до летального исхода – по чек-листам установленной формы, включающих целый перечень показателей оценки за весь процесс лечения. В связи с этим, мы сводим, анализируем и предоставляем в Федеральный фонд ОМС итоги экспертиз в разрезе медицинских организаций. Также проводятся экспертизы всех случаев оказания медицинской помощи пациентам старше 70-и лет с COVID-19, - сообщает директор ТФОМС Ростовской области Максим Григорьев. - Эта деятельность необходима для улучшения качества оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, снижения статистики тяжелых осложнений и летальных исходов».

Фото: dscstudios/freepik.com

Максим Григорьев поясняет, что финансовые мониторинги и отчеты не являются самоцелью. Они лишь показывают объективную финансовую ситуацию по каждой медицинской организации.

«Но эта деятельность необходима для своевременного принятия мер, стабилизирующих ситуацию в здравоохранении области. В том числе, благодаря качественной аналитике, предоставляемой в Федеральный фонд ОМС, территориальному фонду удается получать дополнительные финансовые средства из федерального бюджета для оказания медицинской помощи лицам, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание COVID-19, в рамках реализации территориальной программы ОМС», - подчеркивает директор ТФОМС.

Распределение и управление

Следует понимать, что Территориальный фонд ОМС не просто распределяет финансирование по медицинским организациям региона, но и управляет средствами ОМС.

«В соответствии с федеральным законом, мы реализуем государственную политику в сфере обязательного медицинского страхования, которая увязана с реализацией государственной политики сферы здравоохранения, проводимой органами исполнительной власти. Средства ОМС предназначены как для бесплатного оказания застрахованным лицам качественной и доступной медицинской помощи, так и для финансовой устойчивости ОМС. А, следовательно, и медицинских организаций, работающих в регионе», - поясняет Максим Григорьев.

ТФОМС вносит свой вклад и в реализацию национального проекта «Здравоохранение». А особенно, в региональный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Обеспечивается не просто оплата счетов за лечение онкобольных, а справедливая оплата в соответствии с применяемыми конкретным пациентам современных лекарственных схем. Страховыми медицинскими организациями проводится экспертиза 100% случаев химиотерапии. И поскольку оплата напрямую зависит от применения конкретных схем лечения – это стимулирует онкодиспансеры применять современные методы лечения», - отмечает Максим Григорьев.

Фото: pexels.com

Директор ТФОМС добавляет, что вся информация в системе ОМС персонифицирована. А накопленные за многие годы данные дают возможность для подробного анализа и, соответственно, оснований для принятия управленческих решений.

Не менее большой блок работы ТФОМС занимают вопросы информационного сопровождения граждан при плановой госпитализации, прохождении профилактических мероприятий. А также рассмотрение обращений граждан. Для этого работает «горячая линия» контакт-центра Территориального фонда ОМС.

В дальнейших планах ТФОМС - реализация задач, поставленных национальным проектом «Здравоохранение», несмотря на все трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса.

#Новости#Общество
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