COVID-19 на контроле: директор ростовского ТФОМС рассказал о мониторинге ситуации

По мнению экспертов, благодаря регулярному мониторингу анализируется не только выполнение объемов оказания медицинской помощи и ее финансирование, но и результаты экспертиз случаев лечения коронавирусной инфекции.
«Отмечу, что задачи экспертов в сфере ОМС значительно расширились именно из-за пандемии. В частности, уже в течение нескольких лет в системе ОМС в обязательном порядке подвергаются экспертизе качества медицинской помощи все 100% летальных исходов. Недавно перед экспертами Системы массового обслуживания поставлена дополнительная задача провести экспертизы всей медпомощи, оказанной пациентам в течение месяца до летального исхода – по чек-листам установленной формы, включающих целый перечень показателей оценки за весь процесс лечения. В связи с этим, мы сводим, анализируем и предоставляем в Федеральный фонд ОМС итоги экспертиз в разрезе медицинских организаций. Также проводятся экспертизы всех случаев оказания медицинской помощи пациентам старше 70-и лет с COVID-19, - сообщает директор ТФОМС Ростовской области Максим Григорьев. - Эта деятельность необходима для улучшения качества оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, снижения статистики тяжелых осложнений и летальных исходов».
Максим Григорьев поясняет, что финансовые мониторинги и отчеты не являются самоцелью. Они лишь показывают объективную финансовую ситуацию по каждой медицинской организации.
«Но эта деятельность необходима для своевременного принятия мер, стабилизирующих ситуацию в здравоохранении области. В том числе, благодаря качественной аналитике, предоставляемой в Федеральный фонд ОМС, территориальному фонду удается получать дополнительные финансовые средства из федерального бюджета для оказания медицинской помощи лицам, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание COVID-19, в рамках реализации территориальной программы ОМС», - подчеркивает директор ТФОМС.
Следует понимать, что Территориальный фонд ОМС не просто распределяет финансирование по медицинским организациям региона, но и управляет средствами ОМС.
«В соответствии с федеральным законом, мы реализуем государственную политику в сфере обязательного медицинского страхования, которая увязана с реализацией государственной политики сферы здравоохранения, проводимой органами исполнительной власти. Средства ОМС предназначены как для бесплатного оказания застрахованным лицам качественной и доступной медицинской помощи, так и для финансовой устойчивости ОМС. А, следовательно, и медицинских организаций, работающих в регионе», - поясняет Максим Григорьев.
ТФОМС вносит свой вклад и в реализацию национального проекта «Здравоохранение». А особенно, в региональный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями.
«Обеспечивается не просто оплата счетов за лечение онкобольных, а справедливая оплата в соответствии с применяемыми конкретным пациентам современных лекарственных схем. Страховыми медицинскими организациями проводится экспертиза 100% случаев химиотерапии. И поскольку оплата напрямую зависит от применения конкретных схем лечения – это стимулирует онкодиспансеры применять современные методы лечения», - отмечает Максим Григорьев.
Не менее большой блок работы ТФОМС занимают вопросы информационного сопровождения граждан при плановой госпитализации, прохождении профилактических мероприятий. А также рассмотрение обращений граждан. Для этого работает «горячая линия» контакт-центра Территориального фонда ОМС.
В дальнейших планах ТФОМС - реализация задач, поставленных национальным проектом «Здравоохранение», несмотря на все трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса.