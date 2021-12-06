Долги за «Евродон» и врачебный подлог: за что судились в Ростовской области в ноябре

В Ростовской области в ноябре прошли несколько важных судов по долговым обязательствам компаний «Евродон», а в Ростове бизнесменам не дают заниматься застройкой города. Самые интересные и обсуждаемые суды месяца в RostovGazeta.

Вопрос на миллиард долларов Согласно картотеке арбитражного суда, в Ростовской области предприниматель и владелец «Евродона» Вадим Ванеев не смог оспорить привлечение себя к субсидиарной ответственности за долги компании, признанной банкротом еще в 2019 году. В 2020 году конкурсный управляющий потребовал начать взыскание с Ванеева долгов «Евродона». Тогда речь шла о займе на 74 миллиона рублей, поручителем по этому займу выступал сам господин Ванеев. Ранее предприниматель уже привлекался к ответственности по делу о долгах предприятия «Урсдон», составивших 40 миллиардов рублей. В настоящий момент общая сумма задолженности Вадима Ванеева остается неизвестной. Кроме того в начале ноября были опубликованы данные, согласно которым 28 ноября состоялись торги за право выкупить имущество «Евродона». Имущественный комплекс птицефабрики оценили в 3,9 миллиарда рублей. Ресторанный бизнес в зоне затопления В Ростове «Агроком холдинг», принадлежащий известному бизнесмену Ивану Саввиди, смог выиграть у городской власти в арбитражном суде право на строительство ресторана на левом берегу Дона. Согласно данным картотеки электронного правосудия, компания обратилась к городскому Департаменту архитектуры и градостроительства (ДАиГ) за выдачей разрешения на строительство ресторана. Однако участок площадью свыше 3,1 тысячи квадратных метров на улице Левобережной оказался в зоне конфликта интересов. ДАиГ Ростова отказался предоставить разрешение, а аргументами отказа выступило местоположение участка. Департамент настаивает, что земля находится в зоне подтопления с 1% паводком, к тому же эта зона является водоохранной и санитарной. Однако «Агроком» смог добиться решения суда в свою пользу, сообщив, что планирует возместить весь возможный ущерб речному хозяйству Дона с помощью компенсационного зарыбления водоема. Вместе с этим компания напомнила ДАиГ, что у них есть действующие договоры аренды, по которым будут направлены дополнительные соглашения. В результате рассмотрения аргументов истца и ответчика решение властей признали недействительным, но уже известно, что ДАиГ отправил апелляцию в суд. Корабли и «человейники» Арбитражный суд региона взял на рассмотрение иск от ЗАО «РИФ», выступающего против строительства жилых домов в границах санитарно-защитной зоны судостроительного завода, информацию об этом разместили в электронной картотеке судопроизводства. Причиной иска стало разрешение, выданное администрацией Ростова, президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу. ЗАО «РИФ» не согласно с решением позволить Арутянянцу строить жилые дома в Нахичевани, поскольку участок на 9-й Линии, 87, входит в санитарно-защитную зону судостроительного завода. Фактически, разрешение строить в этом участке дополнительные жилые дома приведет к тому, что «РИФ» будет вынужден отменить запланированную легализацию санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, и начать все процедуры по охране территории с начала. Все это приведет к тому, что судостроительный завод не успеет адаптироваться под требования федерального законодательства, что негативно отразится на деятельности организации. Поэтому ЗАО «РИФ» просит признать недействительным постановление № 842. Доехали с ветерком Арбитражный суд Ростовской области разместил данные, согласно которым «Ростовпассажиртранс» направил иск против Минфина региона, задолжавшего организации более 400 миллионов рублей. Задолженность в 400,1 миллиона рублей накопилась за период с октября 2018 по август 2021 года, когда «Ростовпассажиртранс» оказал услуги по пассажироперевозке льготных категорий граждан по единым проездным билетам, но не получил оплату. Суд принял заявление, а первое заседание состоялось в четверг, 11 ноября. В качестве третьих лиц на заседании присутствовали представители Минтруда региона и департамент соцзащиты населения администрации Ростова. Нет главврача — сфабрикуй его Росздравнадзор сообщил, что впервые в Ростовской области клинику лишили лицензии за служебный подлог. Причиной судебного решения стало трудоустройство одной из горожанок Ростова-на-Дону на должность главврача клиники, вот только самой женщине о ее должности ничего не было известно. Медучреждение воспользовалось законом, согласно которому их организацию мог возглавить только человек с профильным образованием и профессиональным стажем в данной области. Владельцы клиники неизвестным путем завладели документами ростовчанки и передали их на лицензирование, не уведомив об этом женщину. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов заняты выяснением обстоятельств произошедшего, а также того, как владельцы частной клиники смогли заполучить копии документов об образовании ростовчанки и ее трудовой книжки. После этого состоялся суд о лишении медучреждения лицензии. «Арбитражный суд удовлетворил все требования. Это первый случай в регионе, когда клинику лишили лицензии за подлог», — подвел итоги дела Росздравнадзор.