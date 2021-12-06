Дорога для всех: как в Волгограде строят трассу в обход Горьковского

Строительство дороги в обход микрорайона Горьковского в Волгограде ведётся в рамках федеральной целевой программы по развитию транспортной системы. Это второй этап реализации важного проекта — комплексной реконструкции трассы А-260, которая связывает Волгоград, Каменск-Шахтинский и границу с Украиной. На первом этапе в 2016 году в Волгоградской области уже открыли четырёхполосный путепровод длиной 114 метров — это помогло наладить движение на одном из проблемных железнодорожных переездов и ликвидировать автомобильные пробки, в которых простаивали не только волгоградские автомобилисты, но и грузовой транспорт из других регионов. Путепровод обошёлся в 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.
Это давняя проблема для волгоградцев. Они часами стояли в пробке, чтобы преодолеть три железнодорожных переезда. Это длилось десятилетиями и вызывало оправданное недовольство людей. В 2014 году мы приступили к решению этой задачи. В 2016 году был введён в эксплуатацию четырёхполосный путепровод через железнодорожные пути на одном из трёх проблемных переездов. Сейчас мы видим, что интенсивность транспортного потока повысилась.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
Сейчас на очереди — собственно дорога. Жители Горьковского с нетерпением ждут, когда завершится её строительство: объезд позволит наконец-то перенаправить поток транзитных машин, который сейчас проходит через посёлок, и устранить ещё одну крупную пробку на пересечении трассы с железнодорожными путями. Благодаря расширению западного выезда из Волгограда с двух до четырёх полос пропускная способность дороги увеличится до 38 тысяч автомобилей за сутки, а максимальная скорость движения вырастет с 60 до 90 километров в час. Кроме того, реализация проекта поможет улучшить экологию и повысить уровень безопасности движения. Новая дорога будет соответствовать категории I Б.
Общая протяжённость трассы составит 11,7 километра. На первом этапе строительства дорожники заново проложили инженерные коммуникации. В 2019 году ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» подписало контракт с подрядчиком АО «Евродортрест» на прокладку первого участка магистрали длиной 5,7 километра, а в 2020-м та же компания получила госзаказ и на второй шестикилометровый участок. Стоимость работ — 3 млрд рублей.
— Обход посёлка Максима Горького за счёт вывода трассы за пределы населённого пункта и объезда самого проблемного железнодорожного переезда позволит повысить пропускную способность и ускорить среднюю скорость движения на данном участке. Существующую трассу через посёлок ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» планирует после ввода обходной дороги в эксплуатацию передать в муниципальную собственность, предварительно отремонтировав, — пояснили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Новая объездная дорога будет представлять собой четырёхполосную магистраль, оптимально подходящую для всех видов автотранспорта. На ней построят шесть путепроводов суммарной длиной в 518 погонных метров, проложат 15 километров линий наружного освещения. На 13-м и 21-м километрах трассы дорожники возведут двухуровневые развязки — тем самым обеспечив беспрепятственное пересечение железнодорожных путей. Позаботятся и о жителях Горьковского: вдоль новой трассы смонтируют полтора километра шумозащитных экранов, чтобы звуки со стороны дороги не мешали владельцам ближайших участков.
Чтобы снизить риск аварий, на магистрали установят металлические барьерные ограждения. Специально для жителей посёлка Максима Горького и расположенного поблизости села Студёно-Яблоневка обустроят удобные съезды с трассы, а для тех волгоградцев, которые пользуются общественным транспортом, оборудуют новые современные остановки с павильонами. Для пешеходов рядом с дорогой замостят тротуары, а для инвалидов поставят перила и обустроят пандусы. На повороте к посёлку Горького появится полноценный пешеходный переход со светофором.
Строительство в разгаре. На двух участках, где ведутся работы, подрядчики уже частично сформировали основание дороги, проложили водопропускные трубы, установили путепроводы, на отдельных участках уложили два слоя асфальта. Продолжается обустройство земляного полотна и основания трассы, ведётся укладка асфальта, идут работы на трёх путепроводах. Полностью сдать объект подрядная организация рассчитывает осенью 2022 года.
На всех этапах строительства за его ходом пристально следят власти региона во главе с губернатором Андреем Бочаровым. Глава Волгоградской области неоднократно посещал объект с инспекцией и отметил, что строительство ведётся в хорошем темпе.
На этом участке работ было очень много проблем, но тем не менее общими усилиями мы вышли на хорошие темпы работы. И сегодня уже можно с уверенностью сказать, что мы выполним в полном объёме ту задачу, которую перед собой поставили.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
Движение по новой автомагистрали уже частично запущено. В дальнейшем федеральные дорожники намерены проложить трассу в обход посёлка Новый Рогачик, где также есть проблемный железнодорожный переезд. Соответствующая документация уже разработана. После завершения этого масштабного проекта в Волгоградской области появится новый, современный и удобный для всех транспортный объект.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Дорожная карта»