"Единая Россия" обновила планы по реализации народной программы на 5 лет

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде, отметил, что высокий результат партии на выборах определился не лозунгами, а отношением к гражданам и созидательной повесткой, передает primamedia.ru. По его словам, предвыборная программа ЕР была составлена на основе инициатив рядовых жителей, поэтому ее стали называть народной.
Глава государства рассказал, что приоритеты программы были отражены в федеральном бюджете, который ЕР не только поддержала, но и расширила социально важными предложениями. Путин особо отметил, что незамедлительное выполнение обещаний характеризует партию как зрелую политическую силу.
Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны. Партия взяла на себя много законодательной работы по социальному направлению. Отмечается, что сегодня получателями социальной поддержки являются более 50 миллионов россиян.
При поддержке ЕР была продлена программа материнского капитала, увеличены различные пособия для семей с детьми, удалось помочь пенсионерам в селах, защитить права дольщиков и решить часть проблем расселения из аварийного жилья. Также удалось обеспечить младшеклассников бесплатными горячими обедами и обновить парк школьных автобусов. Отмечается, что за пять лет школы получили девять тысяч единиц автобусов.
В рамках выполнения партийных проектов было построено 370 школ и будет построено еще 1 300 до 2024 года. Было создано более 480 тысяч новых мест в детских садах и появится еще 77 тысяч. Приведены в порядок десятки тысяч общественных территорий
Как пишет сайт “Единой России”, Медведев заявил, что основной задачей для партии на ближайшие годы стало выполнение пунктов народной программы. Документ будет корректироваться и дополняться в соответствии с запросами людей.