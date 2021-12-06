ЕГЭ по математике: как подготовиться?

ЕГЭ – то, с чем сейчас сталкиваются все одиннадцатиклассники. Для кого-то Единый государственный экзамен служит возможностью поступить на бюджетное место в престижный вуз, а для кого-то – это лишь очередная головная боль. Как относиться к такому испытанию решаем мы сами.
Многие очень боятся ЕГЭ. Сложно сказать, кто больше: учителя, выпускники или их родители. Камеры, металлоискатели, наблюдатели и в целом взаимодействие с незнакомыми людьми не добавляют комфорт и уют в эту атмосферу. Но справиться с экзаменом достойно вполне возможно, вопрос в нужном уровне подготовки.
ЕГЭ по математике
Чаще всего большие вопросы вызывает именно ЕГЭ по математике. Причём, проблемы возникают не только при сдаче профильной математики, но и базовой. Для поступления на гуманитарные и творческие специальности, не требующие математических высоких знаний, всё равно обязательна к сдаче базовая версия этого экзамена.
Математика – это один из самых сложных экзаменов в одиннадцатом классе. Однако его тоже можно осилить, если заниматься систематически и, желательно, с хорошим наставником. Касается это как гуманитариев, которые сдают "базу", так и тех, кто намерен бороться с профильной математикой для дальнейшего изучения технических специальностей.
Сразу стоит отметить, что индивидуальный репетитор для усиленной подготовки подходит не всем. Во-первых, найти хорошего специалиста сложно. Во-вторых, регулярные индивидуальные занятия смогут позволить себе не все в силу дороговизны таковых.
Существует второй вид занятий – групповой. Но учёба в группах часто тоже не лучшее решение проблемы в данной ситуации, потому что группы набираются большие для хорошей прибыли.
Даже хороший преподаватель не может уделить должное внимание каждому ученику, если их много, а тем более – с разным уровнем подготовки и знаний.
Решение: iQ-центр
iQ-центр предлагает курсы подготовки к ЕГЭ по математике, которые действительно направлены на изучение предмета и получения высокого балла. В центре преподают профессионалы своего дела, которые помогут выпускникам разобраться в предмете и доказать свои знания на экзамене.
Занятия проходят в мини-группах, где учеников делят по их уровню знаний. Это позволяет эффективно усваивать материал, находить единомышленников и готовиться вместе.
Ещё одна отличительная черта курсов в iQ-центре – пробные экзамены. Такой вид подготовки проходит регулярно, что позволяет не только оценивать уровень знаний подопечных, но и помогает выпускникам подготовиться к предстоящему ЕГЭ. Ученикам центра также предлагаются фирменные сборники заданий и справочные материалы.
Вывод
Выпускникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ по математике уже в текущем учебном году, осталось не так много времени для подготовки. Самостоятельно необходимый объём осилить сложно. Значит, пора усиленно заниматься с преподавателем в мини-группе, которая соответствует твоему уровню знаний.
Тем же, кому предстоит экзамен только через год, стоит не терять время зря и начинать подготовку также сейчас. Это позволит рассчитывать на высокий балл и поможет поступить в вуз мечты.