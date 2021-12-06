ЕГЭ по математике: как подготовиться?

Математика – это один из самых сложных экзаменов в одиннадцатом классе. Однако его тоже можно осилить, если заниматься систематически и, желательно, с хорошим наставником. Касается это как гуманитариев, которые сдают "базу", так и тех, кто намерен бороться с профильной математикой для дальнейшего изучения технических специальностей.