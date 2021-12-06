Экономист Беляев оценил идею возвращать деньги пострадавшим от мошенников

Беляев отметил, что это инициатива ЦБ заслуживает похвалы. Она призвана защищать права простых людей, вкладчиков, банковских клиентов от мошенников. Но тут надо понимать, от каких именно мошенничеств он будет защищать: обманные действия банков по навязыванию взять кредит, участие в пирамидах, вторжение киберпреступников в счета и многое другое, добавил эксперт. Об этом пишет RT.
Беляев рассказал, что, в большинстве случаев, действия мошенников неуязвимы для закона с юридической точки зрений. Обман легко маскируется мошенниками под законные действия.
Это могут быть добровольные взносы граждан или воздействие на них лингвистических приемов. Люди добровольно соглашаются с мошенниками и отдают им деньги. В связи с этим неизвестно, на каком основании можно говорить о возврате денег.
Также Беляев выдвинул и другой вопрос, кто и в каком объеме должен вернуть деньги. Обычно, когда мошенника ловят, при нем не находят денег и поэтому источник возврата неясен.
Таким образом, данную инициативу нужно прорабатывать. По мнению Беляева, лучше направлять усилия по просвещению граждан и повышению уровня их финансовой грамотности.