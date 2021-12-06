Экономист Беляев оценил идею возвращать деньги пострадавшим от мошенников

Беляев отметил, что это инициатива ЦБ заслуживает похвалы. Она призвана защищать права простых людей, вкладчиков, банковских клиентов от мошенников. Но тут надо понимать, от каких именно мошенничеств он будет защищать: обманные действия банков по навязыванию взять кредит, участие в пирамидах, вторжение киберпреступников в счета и многое другое, добавил эксперт. Об этом пишет RT.