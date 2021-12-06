Инвесторы вложат более $1 миллиарда в социальную сеть Трампа

До этого в большей части соцсетей заблокировали страницы Трампа. Это случилось после штурма Капитолия, когда туда ворвались тысячи сторонников американского лидера. В октябре 2021 года экс-президент заявил, что на фоне этих событий решил создать свою соцсеть под Truth Social («Соцсеть правды»). Ее планируют открыть уже в начале 2022 года.