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Инвесторы вложат более $1 миллиарда в социальную сеть Трампа

6 декабря 2021, 08:21
Фото: pixabay.com
Социальная сеть, которую в данный момент разрабатывает экс-президент США Дональд Трамп, объявила, что получила инвестиции в размере более миллиарда долларов.

Как сообщили в компании Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданной ей компании для инвестиций Digital World Acquisition Corp, средства готова вложить разнообразная группа институциональных инвесторов. Об этом пишет 360tv.ru.

«Один миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям, что цензура и политическая дискриминация должны закончиться», — отметил Трамп. Его слова привело издание РИА «Новости».

Трамп также отметил: TMTG должно стать сильнее в плане обороны против «тирании больших технологий».

До этого в большей части соцсетей заблокировали страницы Трампа. Это случилось после штурма Капитолия, когда туда ворвались тысячи сторонников американского лидера. В октябре 2021 года экс-президент заявил, что на фоне этих событий решил создать свою соцсеть под Truth Social («Соцсеть правды»). Ее планируют открыть уже в начале 2022 года.

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