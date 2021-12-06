Инвесторы вложат более $1 миллиарда в социальную сеть Трампа

Как сообщили в компании Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданной ей компании для инвестиций Digital World Acquisition Corp, средства готова вложить разнообразная группа институциональных инвесторов. Об этом пишет 360tv.ru.
«Один миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям, что цензура и политическая дискриминация должны закончиться», — отметил Трамп. Его слова привело издание РИА «Новости».
Трамп также отметил: TMTG должно стать сильнее в плане обороны против «тирании больших технологий».
До этого в большей части соцсетей заблокировали страницы Трампа. Это случилось после штурма Капитолия, когда туда ворвались тысячи сторонников американского лидера. В октябре 2021 года экс-президент заявил, что на фоне этих событий решил создать свою соцсеть под Truth Social («Соцсеть правды»). Ее планируют открыть уже в начале 2022 года.