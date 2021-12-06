Лекарства и дороги: главные закупки в Ростовской области за 2021 год

В этом году одной из самых частых индикаторов в проведенных закупках является то, что торги совершались без снижения (0-2%) - более 14,4 тысяч закупок. Часть документов недоступна для поиска - более 11 тысяч торгов. В закупках принял участие единственный участник - 10,9 тысяч торгов. Победитель снизил стоимость заказа в 7 232 закупках, экономия контракта превышает 25% - в 7 030 закупках. Участников не нашли в 2815 закупках, контракт завершен позже срока в 1724 контрактах. Торги без снижения (2-6%) в 1635 закупках. Штрафы и неустойки по контракту на поставщика наложили в 1475 закупках. Цена контракта повышалась в 1 128 случаях. Торги с жалобой в ФАС в текущем году состоялись по 410 контрактам. Цена победителя не минимальная в 250 случаях. Просрочено исполнение контракта в 241 случае. Штрафы и неустойки на заказчика - 131 случай. Фактическая оплата превышает цену контракта - 89.