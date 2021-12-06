Лекарства и дороги: главные закупки в Ростовской области за 2021 год

Posted 6 декабря 2021, 06:45
Published 6 декабря 2021, 06:45
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Корреспондент RostovGazeta сравнил закупки уходящего 2021 и допандемийного 2019 года, а также выяснил, какие учреждения больше всего заказали услуг и кто из поставщиков чаще всего выигрывал в 2021 году в тендерах в регионе. Кроме того, в материале расскажем о самых дорогих торгах в Ростовской области.
Топовые заказчики и поставщики
Среди самых частых заказчиков в Ростовской области, медицинские учреждения: ГБУ РО «ПНД» (5463), ГАУ РО «ОКДЦ» (3406), Минздрав РО (2849). И это никак не связано с пандемией. В 2019 году, когда еще не было коронавируса, в Ростовской области топовыми заказчиками являлись все те же больницы и Минздрав: ГБУ РО «ПНД» (15 494), ГАУ РО «ОКДЦ» (13 602), Минздрав РО (10 680).
Не сильно меняется и список самых успешных поставщиков в регионе. В этом году, также как и в 2019 году, на первом месте находится ООО «Данта». Фирма из Азова занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией с 2013 года. И если в 2021 году «Данта» выиграла в 910 закупках, то два года назад - в 2711.
Второе место в этом году по числу выигранных госконтарктов принадлежит ООО «Парус», компания выиграла в 749 закупках. Основной вид деятельности фирмы, зарегистрированной в Шахтах в 2011 году, является розничная торговля в неспециализированных магазинах. Почетное третье место занимает ООО «Евротрейд», на его счету 716 госконтрактов. Компания, зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2017 году, занимается организацией общественного питания. Хотя, еще в 2019 году «Евротрейд» занимал второе место по количеству выигранных торгов (2476). На третьем месте два года назад был ЗАО «Фармацевт» (2340), а ООО «Парус» занимал четвертое место (1728).
Индикаторы
В этом году одной из самых частых индикаторов в проведенных закупках является то, что торги совершались без снижения (0-2%) - более 14,4 тысяч закупок. Часть документов недоступна для поиска - более 11 тысяч торгов. В закупках принял участие единственный участник - 10,9 тысяч торгов. Победитель снизил стоимость заказа в 7 232 закупках, экономия контракта превышает 25% - в 7 030 закупках. Участников не нашли в 2815 закупках, контракт завершен позже срока в 1724 контрактах. Торги без снижения (2-6%) в 1635 закупках. Штрафы и неустойки по контракту на поставщика наложили в 1475 закупках. Цена контракта повышалась в 1 128 случаях. Торги с жалобой в ФАС в текущем году состоялись по 410 контрактам. Цена победителя не минимальная в 250 случаях. Просрочено исполнение контракта в 241 случае. Штрафы и неустойки на заказчика - 131 случай. Фактическая оплата превышает цену контракта - 89.
Чаще всего в этом году штрафы и неустойки по контракту выплатил поставщик ООО «Данта» (89). По жалобам в ФАС лидирует компания ООО «Полимед» (11). Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией в Ростове-на-Дону с 1999 года. В лидерах по жалобам в ФАС, на втором месте, все та же «Данта» (10).
Среди отмененных торгов по рынкам: медицинское оборудование (125 закупок), лекарства и медицинские изделия (115), строительство и ремонт (31). Чаще всего срывались торги ГБУ РО «ОДКБ» (55), МБУЗ «ЦРБ» Орловского района (45).
Из крупных торгов, которые были отменены: закупка Минздрава РО лекарств для граждан, имеющих право на получение государственной и социальной помощи (1,1 млрд рублей). Также отменили торги на ремонт Азовской ЦРБ на 807 млн рублей, и поставку медицинского оборудования в Таганрог на 97 млн рублей.
Два крупных контракта, которые заказал региональный Минтранс - «Создание интеллектуальных транспортных систем» на 660 млн рублей и ремонт дорог на 200 млн рублей, также отменены.
В 2019 году индикаторы торгов те же: есть неучаствующие заявки (1643), экономия контакта превышает 25% (1233), торги без снижения (1222), снижение победителем превышает 25% (1205), документы недоступны для поиска ( 1159), единственный участник (1059), контракт завершен позже срока (533), штрафы, неустойки по контракту на поставщика (215), повышалась цена контракта (87).
Крупнейший тендер
Министерство транспорта Ростовской области является лидером по количеству и объемам закупок в регионе. Всего в этом году ведомство провело 155 тендеров на общую сумму 39,8 миллиардов рублей.
В этом году самым дорогим контактом стал заказ Минтранса РО на ремонт дорог стоимостью более 19 миллиардов рублей. Это пакет лотов на капремонт и реконструкцию дорог по всему региону. Основной участник и поставщик в торгах по строительству дорог в Ростовской области - ООО «Т-Транс». Компания выиграла 20 контрактов на сумму 9,5 млрд рублей. И, что удивительно, фирма зарегистрирована в Ростове-на-Дону 25 декабря 2020 года. Самой молодой фирме Минтранс доверил больше всего заказов. На втором месте по объему заказов - ГУП РО «Ростовавтодор» - 33 контракта на 4,5 млрд рублей. И еще один крупный заказ на 2,8 млрд рублей выиграла московская организация АО «Донаэродорстрой».
На втором месте, как можно догадаться, по сумме заказов, находится Минздрав Ростовской области. У ведомства за текущий год 67 контрактов на 1,1 млрд рублей.
Больше всего по объему закупок выиграла по закупкам Минздрава РО АО «Ростовоблфармация» - четыре закупки на 753,8 млн рублей. Фирма существует в Ростове с 1993 года. Еще четыре тендера выиграла АО «Новгородфармация» на общую сумму 105,1 млн рублей. Компания также является старейшей - зарегистрирована в 1992 году в Великом Новгороде.
На третьем месте по стоимости выигранной закупки - АО «Фармацевт Плюс» - 49,3 млн рублей. Компания появилась в марте прошлого года в Ростове-на-Дону.