«Синие ведерки»: На Филиппа Киркорова оформлено 90 штрафов

Posted 6 декабря 2021,, 16:32
Published 6 декабря 2021,, 16:32
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщил Шкуматов в разговоре с журналистами NEWS.ru, дело, вероятнее всего, в нарушениях виноват водитель артиста. Поскольку Киркоров является владельцем транспортного средства, все штрафы оформлены на его имя.
Шкуматов предположил, что артисты и бизнесмены такого уровня не садятся сами за руль. Но так как автомобиль находится в собственности Киркорова, он несет ответственность за нарушения. Также глава «Синих ведерок» подчеркнул, что неправильно допускать накопление такого количества неоплаченных штрафов. «Хорошо, что полиция до этого добралась», — резюмировал он.
Адвокат артиста Александр Добровинский подтвердил, что за рулем автомобиля артиста находится обычно личный водитель.
На Киркорова было ранее составлено 90 протоколов за неуплаты штрафов. В пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что наказание за каждый из них — штраф в двукратном размере, арест на срок до 15 суток или принудительные работы до 50 часов.