«Синие ведерки»: На Филиппа Киркорова оформлено 90 штрафов

Шкуматов предположил, что артисты и бизнесмены такого уровня не садятся сами за руль. Но так как автомобиль находится в собственности Киркорова, он несет ответственность за нарушения. Также глава «Синих ведерок» подчеркнул, что неправильно допускать накопление такого количества неоплаченных штрафов. «Хорошо, что полиция до этого добралась», — резюмировал он.