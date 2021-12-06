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Posted 6 декабря 2021,, 16:32

Published 6 декабря 2021,, 16:32

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

«Синие ведерки»: На Филиппа Киркорова оформлено 90 штрафов

6 декабря 2021, 16:32
Петр Шкуматов, глава движения «Синие ведерки», высказал предположение о том, как Филипп Киркоров смог накопить 90 штрафов за нарушение ПДД. Ранее новость об этом появилась в СМИ.

Как сообщил Шкуматов в разговоре с журналистами NEWS.ru, дело, вероятнее всего, в нарушениях виноват водитель артиста. Поскольку Киркоров является владельцем транспортного средства, все штрафы оформлены на его имя.

Шкуматов предположил, что артисты и бизнесмены такого уровня не садятся сами за руль. Но так как автомобиль находится в собственности Киркорова, он несет ответственность за нарушения. Также глава «Синих ведерок» подчеркнул, что неправильно допускать накопление такого количества неоплаченных штрафов. «Хорошо, что полиция до этого добралась», — резюмировал он.

Адвокат артиста Александр Добровинский подтвердил, что за рулем автомобиля артиста находится обычно личный водитель.

На Киркорова было ранее составлено 90 протоколов за неуплаты штрафов. В пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что наказание за каждый из них — штраф в двукратном размере, арест на срок до 15 суток или принудительные работы до 50 часов.

#Общество#Новости
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