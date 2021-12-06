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В Ростовской области не снижается заболеваемость коронавирусом в декабре 2021 года

6 декабря 2021, 09:17
Фото: dscstudios/freepik.com
В Ростовской области за сутки подтвердили 652 случая заболевания коронавирусом, проинформировали в облправительстве.

Длительное время в регионе ежедневно выявляют примерно 650 пациентов с Covid-19. Это число не уменьшается, несмотря на введенный в ноябре локдаун.

За сутки зарегистрировано 33 смерти из-за этой болезни, умерли 20 женщин и 13 мужчин. Им было от 58 до 94 лет.

За все время в области заболели 179456 человек, врачи выписали 153 тысячи пациентов. Умерли из-за коронавируса 8936 местных жителей.

Ранее главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «омикрон».

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