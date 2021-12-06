В Ростовской области не снижается заболеваемость коронавирусом в декабре 2021 года

Длительное время в регионе ежедневно выявляют примерно 650 пациентов с Covid-19. Это число не уменьшается, несмотря на введенный в ноябре локдаун.
За сутки зарегистрировано 33 смерти из-за этой болезни, умерли 20 женщин и 13 мужчин. Им было от 58 до 94 лет.
За все время в области заболели 179456 человек, врачи выписали 153 тысячи пациентов. Умерли из-за коронавируса 8936 местных жителей.
Ранее главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «омикрон».