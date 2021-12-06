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Posted 6 декабря 2021, 10:35

Published 6 декабря 2021, 10:35

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

В Ростовской области семейную пару и ребенка нашли мертвыми в собственном доме

В Ростовской области семейную пару и ребенка нашли мертвыми в собственном доме

6 декабря 2021, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в частном доме обнаружили тела троих человек с признаками отравления угарным газом, заявили в областном УСКР.

Тела обнаружили 5 декабря в доме в переулке Вольный. Погибли 61-летний мужчина, его 45-летняя жена и их пятилетний сын.

«Прибывший следователь осмотрел вентиляционные каналы. Также нашли документацию, касающуюся установки газового оборудования», — сказано в сообщении.

В данный момент проводятся экспертизы, чтобы установить причины трагедии. Кроме того, завели уголовное дело, ход расследования которого региональная прокуратура взяла под контроль.

Ранее два приемных ребенка погибли в Ростовской области при странных обстоятельствах.

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