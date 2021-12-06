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Власти рассказали, почему не в состоянии справиться с рынком на Сержантова в Ростове

6 декабря 2021, 11:06
Фото: RostovGazeta
Торговцы очень настойчивые, и после рейдов с составлением протоколов, снова возвращаются на свои места стихийного рынка на Сержантова в Ростове и ведут торговлю, сообщили RostovGazeta в администрации Первомайского района.

Рейды по пресечению незаконной торговли на улице Сержантова в Ростове администрация Первомайского района Ростова проводит практически каждый день.

«Но это борьба с ветряными мельницами. Мы составляем протоколы, и как только уходим — торговцы возвращаются на свои места. А кроме того, как выписывать протоколы, мы не имеем других полномочий», — пояснили в секторе инспектирования Первомайского района.

Представитель районной власти добавил, что одно время, на Сержантова шло постоянное дежурство, и тогда никакой торговли не было.

Фото: instagram.com/admniper

«Но как только мы перестаем дежурить, поскольку не можем постоянно находится там, торговцы возвращаются на свои места. Их все устраивает, в том числе и штрафы, которые мы выписываем. Мы пытались подключить к этому вопросу полицию, которая вправе изымать товар, без которого продавцам было бы просто нечем торговать. Но полиция не хочет этим заниматься, объясняя, что нет складов для хранения. А если изъятый товар испортится, торговцы же напишут жалобу на полицейских. Поэтому главная причина наличия нелегальной торговли на Сержантова, заключается в отсутствии действенного механизма для борьбы с ней. В частности, если бы полиция изымала товар, продавцам не с чем было бы снова и снова возвращаться на рынок», — подчеркнули в администрации Первомайского района.

Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах жителей микрорайона Сельмаш на стихийную торговлю на улице Сержантова в Ростове.

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