Власти рассказали, почему не в состоянии справиться с рынком на Сержантова в Ростове

«Но как только мы перестаем дежурить, поскольку не можем постоянно находится там, торговцы возвращаются на свои места. Их все устраивает, в том числе и штрафы, которые мы выписываем. Мы пытались подключить к этому вопросу полицию, которая вправе изымать товар, без которого продавцам было бы просто нечем торговать. Но полиция не хочет этим заниматься, объясняя, что нет складов для хранения. А если изъятый товар испортится, торговцы же напишут жалобу на полицейских. Поэтому главная причина наличия нелегальной торговли на Сержантова, заключается в отсутствии действенного механизма для борьбы с ней. В частности, если бы полиция изымала товар, продавцам не с чем было бы снова и снова возвращаться на рынок», — подчеркнули в администрации Первомайского района.