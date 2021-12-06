Власти Ростова уже год не могут справиться с незаконным рынком на Сержантова

Жители жалуются на мусор, испорченные овощи и грязь, которые остаются после торговцев. На несанкционированном рынке торгуют лишь несколько пенсионерок с небольшим количеством товара. Но большинство незаконных предпринимателей - это коммерсанты с огромными ящиками овощей и фруктов. На улице также стали торговать с машин косметикой, очками, мясом и даже рыбой. Происхождение продукции также вызывает вопросы. Автомобили заезжают прямо на пешеходную зону. А сотрудники ГИБДД Ростова это, видимо, не замечают.