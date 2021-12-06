Власти Ростова уже год не могут справиться с незаконным рынком на Сержантова

Напомним, что жители Первомайского района Ростова заявили о работе стихийного рынка на Сержантова еще в декабре 2020 года. Уже год прошел с момента обещания ростовский властей справиться с нелегальной торговлей на пешеходной улице.
Жители жалуются на мусор, испорченные овощи и грязь, которые остаются после торговцев. На несанкционированном рынке торгуют лишь несколько пенсионерок с небольшим количеством товара. Но большинство незаконных предпринимателей - это коммерсанты с огромными ящиками овощей и фруктов. На улице также стали торговать с машин косметикой, очками, мясом и даже рыбой. Происхождение продукции также вызывает вопросы. Автомобили заезжают прямо на пешеходную зону. А сотрудники ГИБДД Ростова это, видимо, не замечают.
«Какой-то Шанхай!», — пишет ростовчанин в соцсети. — «Каждый день происходит какой-то ужас: несанкционированная торговля со всеми вытекающими последствиями. Почему торговцам позволяют торговать, где они хотят?».
Нелегальный рынок находится в десяти метрах от отделения полиции и в сотне метров от здания районной администрации.
Напомним, известный «гардемарин», российский актер Сергей Жигунов, посетив Ростов и родные места, в беседе с корреспондентом RostovGazeta возмутился происходящим. «Во что превратилась улица Сержантова?» — высказал он свое недоумение.
Редакция RostovGazeta обратится с официальным запросом в администрацию Первомайского района, почему не удается решить эту проблему в течение года. Мы будем следить за развитием событий.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на улице Сержантова в Ростове незаконные торговцы устроили большой базар.