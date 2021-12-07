155 тендеров на 39 млрд рублей: лидером закупок в Ростовской области стал Минтранс

Корреспондент сравнил закупки уходящего 2021 и допандемийного 2019 года, а также выяснил, какие учреждения больше всего заказали услуг и кто из поставщиков чаще всего выигрывал в 2021 году в тендерах в регионе. Подробности читайте в материале: Лекарства и дороги: главные закупки в Ростовской области за 2021 год.