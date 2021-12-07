rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 06:12

Published 7 декабря 2021, 06:12

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

155 тендеров на 39 млрд рублей: лидером закупок в Ростовской области стал Минтранс

7 декабря 2021, 06:12
За 2021 год сотрудники Министерства транспорта Ростовской области совершили 155 тендеров на 39,5 миллиарда рублей, ведомство стало лидером в сфере госзакупок в регионе, судя по данным системы СПАРК.

На втором месте по количеству и объему совершенных тендеров находится Министерство здравоохранения регионе - 67 закупок на миллиард рублей.

Одним из самых дорогостоящих лотов стал контракт Министерства транспорта региона на строительство дорог, который обошелся казне почти в 20 миллиардов рублей. Главный поставщик Минтранса является ООО «Т-Транс». Фирме, которая существует всего год, удалось выиграть 20 контрактов на сумму почти 10 миллиардов рублей. Также в тройке успешных поставщиков у Минтранса: ГУП РО «Ростовавтодор» (33 контракта на 4,5 млрд рублей) и московская компания АО «Донаэродорстрой» (заказ на 2,8 млрд рублей).

У Минздрава региона в «любимчиках» находится поставщик АО «Ростовоблфармация» (четыре закупки на 753,8 млн рублей). Это старейшая организация зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 1993 году. На сумму 105 миллионов рублей также выиграла закупки у Минздрава компания АО «Новгородфармация». Фирма зарегистрирована в 1992 году в Великом Новгороде.

Корреспондент сравнил закупки уходящего 2021 и допандемийного 2019 года, а также выяснил, какие учреждения больше всего заказали услуг и кто из поставщиков чаще всего выигрывал в 2021 году в тендерах в регионе. Подробности читайте в материале: Лекарства и дороги: главные закупки в Ростовской области за 2021 год.

Материалы по теме
Корпорация МСП будет выявлять невыполнение квот по закупкам у представителей МСП
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика