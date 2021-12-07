155 тендеров на 39 млрд рублей: лидером закупок в Ростовской области стал Минтранс

Posted 7 декабря 2021, 06:12
Published 7 декабря 2021, 06:12
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
На втором месте по количеству и объему совершенных тендеров находится Министерство здравоохранения регионе - 67 закупок на миллиард рублей.
Одним из самых дорогостоящих лотов стал контракт Министерства транспорта региона на строительство дорог, который обошелся казне почти в 20 миллиардов рублей. Главный поставщик Минтранса является ООО «Т-Транс». Фирме, которая существует всего год, удалось выиграть 20 контрактов на сумму почти 10 миллиардов рублей. Также в тройке успешных поставщиков у Минтранса: ГУП РО «Ростовавтодор» (33 контракта на 4,5 млрд рублей) и московская компания АО «Донаэродорстрой» (заказ на 2,8 млрд рублей).
У Минздрава региона в «любимчиках» находится поставщик АО «Ростовоблфармация» (четыре закупки на 753,8 млн рублей). Это старейшая организация зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 1993 году. На сумму 105 миллионов рублей также выиграла закупки у Минздрава компания АО «Новгородфармация». Фирма зарегистрирована в 1992 году в Великом Новгороде.
Корреспондент сравнил закупки уходящего 2021 и допандемийного 2019 года, а также выяснил, какие учреждения больше всего заказали услуг и кто из поставщиков чаще всего выигрывал в 2021 году в тендерах в регионе. Подробности читайте в материале: Лекарства и дороги: главные закупки в Ростовской области за 2021 год.