Эксперты рассказали о целях создания электронного эпидемиологического атласа

Posted 7 декабря 2021, 15:31
Published 7 декабря 2021, 15:31
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Предполагается создание карты по распространению коронавирусной инфекции. Ее особенность состоит в высоком уровне детализации сведений. Как сообщает infox.ru, планируется отображать улицу и дом заразившихся инфекцией. Личные сведения о больных не будут разглашаться.
По мнению медиков, за счет высокой детализации появится возможность принимать необходимые меры безопасности. При помощи проекта можно будет анализировать распространение заболеваний и заранее готовиться к их вспышкам. Проект не является сверхновым, так как в настоящее время медики используют работы по картографическому отображению эпидемиологической обстановки.