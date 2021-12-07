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Posted 7 декабря 2021, 15:31

Published 7 декабря 2021, 15:31

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Эксперты рассказали о целях создания электронного эпидемиологического атласа

Эксперты рассказали о целях создания электронного эпидемиологического атласа

7 декабря 2021, 15:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В нижегородском НИИЭМ им. Ирины Блохиной организованы работы по созданию электронного эпидемиологического атласа. Данный проект курирует Роспотребнадзор. Его задачей является оптимизация надзора за инфекциями и новыми штаммами.

Предполагается создание карты по распространению коронавирусной инфекции. Ее особенность состоит в высоком уровне детализации сведений. Как сообщает infox.ru, планируется отображать улицу и дом заразившихся инфекцией. Личные сведения о больных не будут разглашаться.

По мнению медиков, за счет высокой детализации появится возможность принимать необходимые меры безопасности. При помощи проекта можно будет анализировать распространение заболеваний и заранее готовиться к их вспышкам. Проект не является сверхновым, так как в настоящее время медики используют работы по картографическому отображению эпидемиологической обстановки.

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