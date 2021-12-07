Эксперты рассказали о целях создания электронного эпидемиологического атласа

По мнению медиков, за счет высокой детализации появится возможность принимать необходимые меры безопасности. При помощи проекта можно будет анализировать распространение заболеваний и заранее готовиться к их вспышкам. Проект не является сверхновым, так как в настоящее время медики используют работы по картографическому отображению эпидемиологической обстановки.