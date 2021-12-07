rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 18:36

Published 7 декабря 2021, 18:36

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Илон Маск: Экономика Китая может превысить экономику США в два-три раза

7 декабря 2021, 18:36
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск высказался о том, что в будущем экономика Китая может обогнать экономику США в два-три раза.

Маск отметил, что большинство представителей китайских властей выросли с чувством того, что экономика КНР «небольшая». Об этом пишет RT.

Он также сообщил, что у Китая с компанией Tesla хорошие отношения.

По мнению Маска, сейчас население Земли двигается к новому интересному миру. При этом «следует помнить, что все мы люди», — добавил он.

Ранее, 16 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что США и Китай должны усилить сотрудничество, так как представляют собой две крупнейшие экономики мира.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика