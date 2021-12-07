Илон Маск: Экономика Китая может превысить экономику США в два-три раза

Posted 7 декабря 2021, 18:36
Published 7 декабря 2021, 18:36
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Маск отметил, что большинство представителей китайских властей выросли с чувством того, что экономика КНР «небольшая». Об этом пишет RT.
Он также сообщил, что у Китая с компанией Tesla хорошие отношения.
По мнению Маска, сейчас население Земли двигается к новому интересному миру. При этом «следует помнить, что все мы люди», — добавил он.
Ранее, 16 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что США и Китай должны усилить сотрудничество, так как представляют собой две крупнейшие экономики мира.