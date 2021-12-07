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Как оформить пособие по беременности и родам и кто его может получить

7 декабря 2021, 10:21
Фото: pexels.com
В Ростовской области для беременных и молодых родителей существуют сразу несколько видов пособий, которые выплачивает Фонд социального страхования.

1. Какие есть пособия, связанные с материнством

Фонд социального страхования выплачивает работающим родителям маленьких детей три вида пособия:

  1. Пособие по беременности и родам;
  2. Единовременное пособие при рождении ребенка;
  3. Пособие по уходу за ребенком, которое выплачивают каждый месяц, пока малышу не исполнится полтора года.

В каждом случае есть свои правила и нюансы для получения права на выплаты.

Фото: pexels.com

2. Как оформить пособие по беременности и родам

Эти выплаты могут получить женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В этом случае идет речь об официальной работе.

Занимаются выплатами местные отделения ФСС, а основанием является листок нетрудоспособности, который можно получить в больнице.

Пока оформить можно как бумажный больничный, так и электронный. Но со следующего года будут действовать только электронные варианты.

Фото: pexels.com

3. Как выдаются больничные по беременности и родам?

Существует несколько типов больничных:

  1. В женскую консультацию можно обратиться на 30-й неделе одноплодной беременности. Больничный дадут на 70 дней до родов и такой же промежуток - после.
  2. При многоплодной беременности можно получить 84 дня до родов и 110 дней - после. Для этого на 28 неделе стоит обращаться в женскую консультацию.
  3. При осложненных родах даются дополнительные 16 календарных дней, но только к листку на 140 дней. Получают документы в роддоме.
  4. Если роды наступили в период от 22 до 30 недели беременности, то положены 156 дней и 194 - при многоплодной беременности.
  5. Если во время родов выяснилось, что беременность является многоплодной, то женщина получает дополнительно 54 дня. Все это оформляется в родильном доме.
Фото: hippopx.com

4. Куда приходить за пособием по беременности и родам

Для получения пособия необходимо на работу принести больничный и написать заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам. После этого работодатель направит документы в территориальное отделение ФСС.

ФСС выплачивает пособие женщине напрямую только после получения верно оформленного реестра от работодателя.

Фото: Медиахолдинг1Mi

5. Как рассчитывают пособие по беременности и родам

Пособие платят сразу и за весь период отпуска, оно рассчитывается из зарплаты женщины. Оно составляет 100% среднего заработка независимо от страхового стажа.

Для расчета берут заработок за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности. Если женщина в этот период находилась в декрете, то можно учитывать ранние годы, но при условии, что размер выплат увеличится.

Фото: Медиахолдинг1Mi

6. Пособия по уходу за ребенком во время декрета

В законодательстве не предусмотрено одновременное получение двух видов страхового обеспечения.

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, после рождения ребенка могут получать либо эту помощь, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного пособия. При этом ежемесячные выплаты должны быть больше, чем размер пособия по беременности и родам.

Фото: pexels.com

7. Какой размер пособий предусмотрен

Размер пособия составляет 100% среднего заработка женщины, но бывает случаи, когда этого заработка нет или он слишком маленький. Тогда пособие платят в минимальном размере 58 878 рублей, но для этого нужно иметь работу.

Максимальный размер пособия достигает 340 795 рублей за 140 дней больничного по беременности и родам.

Фото: pexels.com
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