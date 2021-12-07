Как оформить пособие по беременности и родам и кто его может получить

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, после рождения ребенка могут получать либо эту помощь, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного пособия. При этом ежемесячные выплаты должны быть больше, чем размер пособия по беременности и родам.