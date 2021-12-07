Как оформить пособие по беременности и родам и кто его может получить

Фонд социального страхования выплачивает работающим родителям маленьких детей три вида пособия:
В каждом случае есть свои правила и нюансы для получения права на выплаты.
Эти выплаты могут получить женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В этом случае идет речь об официальной работе.
Занимаются выплатами местные отделения ФСС, а основанием является листок нетрудоспособности, который можно получить в больнице.
Пока оформить можно как бумажный больничный, так и электронный. Но со следующего года будут действовать только электронные варианты.
Существует несколько типов больничных:
Для получения пособия необходимо на работу принести больничный и написать заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам. После этого работодатель направит документы в территориальное отделение ФСС.
ФСС выплачивает пособие женщине напрямую только после получения верно оформленного реестра от работодателя.
Пособие платят сразу и за весь период отпуска, оно рассчитывается из зарплаты женщины. Оно составляет 100% среднего заработка независимо от страхового стажа.
Для расчета берут заработок за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности. Если женщина в этот период находилась в декрете, то можно учитывать ранние годы, но при условии, что размер выплат увеличится.
В законодательстве не предусмотрено одновременное получение двух видов страхового обеспечения.
Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, после рождения ребенка могут получать либо эту помощь, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного пособия. При этом ежемесячные выплаты должны быть больше, чем размер пособия по беременности и родам.
Размер пособия составляет 100% среднего заработка женщины, но бывает случаи, когда этого заработка нет или он слишком маленький. Тогда пособие платят в минимальном размере 58 878 рублей, но для этого нужно иметь работу.
Максимальный размер пособия достигает 340 795 рублей за 140 дней больничного по беременности и родам.