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Posted 7 декабря 2021, 12:02

Published 7 декабря 2021, 12:02

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Опасными для здоровья салатами торгуют супермаркеты Ростова

7 декабря 2021, 12:02
Продаваемые в магазинах и супермаркетах Ростовской области салаты не соответствуют требованиям, сообщила и. о. главы департамента потребрынка региона Наталья Багрянова.

Проверку проходили салаты, которые готовили кулинарии торговых точек. В лабораторных условиях ни один образец не смог пройти проверку.

«Всего проверили 30 образов и все оказались некачественными. Большинство из них не отвечали нормам по микробиологическим показателям», — уточнила Багрянова.

Что касается блюд из мяса и гарниров, то проверку не прошла половина проб. Всего провели 20 исследований.

Ранее в Ростовской области из магазинов изъяли более семи тонн некачественной рыбной икры.

#Общество#Новости
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