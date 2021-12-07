Опасными для здоровья салатами торгуют супермаркеты Ростова

Posted 7 декабря 2021, 12:02
Published 7 декабря 2021, 12:02
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Проверку проходили салаты, которые готовили кулинарии торговых точек. В лабораторных условиях ни один образец не смог пройти проверку.
«Всего проверили 30 образов и все оказались некачественными. Большинство из них не отвечали нормам по микробиологическим показателям», — уточнила Багрянова.
Что касается блюд из мяса и гарниров, то проверку не прошла половина проб. Всего провели 20 исследований.