Условный срок получил бывший главный архитектор Ростова Роман Илюгин

Posted 7 декабря 2021, 10:12
Published 7 декабря 2021, 10:12
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Следствие настаивало на версии, что в 2014 году Илюгин разрешил построить два дома. Хотя это было незаконно, так как застройщик предоставил не все документы и не проводились публичные слушания по реализации проектов.
В 2019 году в Ростове-на-Дону в отношении главного архитектора возбудили уголовное дело, но в летом 2020 года суд вынес в отношении Илюгина оправдательный приговор. Но прокуратура выступила против, из-за чего дело было направлено на повторное рассмотрение.
Во вторник, 7 декабря, суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения условно. Также ему запретили занимать ряд должностей. Экс-главного архитектора также освободили от наказания по статье о халатности в связи с истечением по ней срока давности.