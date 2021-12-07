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Posted 7 декабря 2021, 10:12

Published 7 декабря 2021, 10:12

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Условный срок получил бывший главный архитектор Ростова Роман Илюгин

7 декабря 2021, 10:12
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему главному архитектору города Роману Илюгину, решение принял Ворошиловский районный суд.

Следствие настаивало на версии, что в 2014 году Илюгин разрешил построить два дома. Хотя это было незаконно, так как застройщик предоставил не все документы и не проводились публичные слушания по реализации проектов.

В 2019 году в Ростове-на-Дону в отношении главного архитектора возбудили уголовное дело, но в летом 2020 года суд вынес в отношении Илюгина оправдательный приговор. Но прокуратура выступила против, из-за чего дело было направлено на повторное рассмотрение.

Во вторник, 7 декабря, суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения условно. Также ему запретили занимать ряд должностей. Экс-главного архитектора также освободили от наказания по статье о халатности в связи с истечением по ней срока давности.

Хотя прокурор требовал четыре года колонии за Илюгина.

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