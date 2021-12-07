В России планируют изменить порядок регистрации детей от суррогатных матерей

Posted 7 декабря 2021, 15:43
Published 7 декабря 2021, 15:43
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету”. Один из авторов законодательного проекта Валерий Рязанский отметил, что во время разработки документа в 2019 году из-за сложностей с регистрацией детей суды Петербурга рассматривали 62 дела. Судами Москвы было рассмотрено 31 дело.
Отмечается, что корректировки будут внесены в Семейный кодекс, есть необходимость в защите интересов как детей, так и суррогатных матерей. Елена Спиридонова дала комментарий, что в настоящее время законодательство нередко отстает от быстро развивающихся технологий. В доработке часто нуждаются как правовые вопросы, так и вопросы морали.