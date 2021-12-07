В России планируют изменить порядок регистрации детей от суррогатных матерей

Отмечается, что корректировки будут внесены в Семейный кодекс, есть необходимость в защите интересов как детей, так и суррогатных матерей. Елена Спиридонова дала комментарий, что в настоящее время законодательство нередко отстает от быстро развивающихся технологий. В доработке часто нуждаются как правовые вопросы, так и вопросы морали.