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Posted 7 декабря 2021, 15:43

Published 7 декабря 2021, 15:43

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

В России планируют изменить порядок регистрации детей от суррогатных матерей

7 декабря 2021, 15:43
За последние несколько лет российские суды стали чаще сталкиваться с жалобами по вопросам ЭКО и суррогатного материнства. Порядок регистрации новорожденных требует особого регулирования. Данный вопрос взяли на рассмотрение в Совете Федерации и подготовили ряд изменений в законодательство.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету”. Один из авторов законодательного проекта Валерий Рязанский отметил, что во время разработки документа в 2019 году из-за сложностей с регистрацией детей суды Петербурга рассматривали 62 дела. Судами Москвы было рассмотрено 31 дело.

Отмечается, что корректировки будут внесены в Семейный кодекс, есть необходимость в защите интересов как детей, так и суррогатных матерей. Елена Спиридонова дала комментарий, что в настоящее время законодательство нередко отстает от быстро развивающихся технологий. В доработке часто нуждаются как правовые вопросы, так и вопросы морали.

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