Корпорация Microsoft заявила о блокировке сайтов хакерской группы из Китая

Юристы компании Microsoft ранее обратились с ходатайством в Федеральный суд Восточного округа американского штата Вирджиния. Они попросили передать корпорации контроль над рядом сайтов злоумышленников, пишет информационный портал RT.
Суд вынес решение, на основании которого трафик вредоносных интернет-ресурсов был перенаправлен на защищенные серверы корпорации Microsoft.
В компании полагают, что целью атак хакеров из группировки Nickel был преимущественно сбор разведданных агентств правительства и аналитических центров, а также правозащитных структур.
В ноябре в палате представителей американского конгресса прошли слушания, в которых участвовал директор по кибербезопасности в администрации Соединенных Штатов Крис Инглис. Он выступил с заявлением о том, что в последнее время хакеры намного реже атакуют с территории России.