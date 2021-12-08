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Корпорация Microsoft заявила о блокировке сайтов хакерской группы из Китая

8 декабря 2021, 16:42
Фото: pixabay.com
Подразделению американской корпорации Microsoft по борьбе с киберпреступностью удалось в судебном порядке добиться блокировки сайтов, которые могут быть связаны с китайской группировкой хакеров Nickel.

Юристы компании Microsoft ранее обратились с ходатайством в Федеральный суд Восточного округа американского штата Вирджиния. Они попросили передать корпорации контроль над рядом сайтов злоумышленников, пишет информационный портал RT.

Суд вынес решение, на основании которого трафик вредоносных интернет-ресурсов был перенаправлен на защищенные серверы корпорации Microsoft.

В компании полагают, что целью атак хакеров из группировки Nickel был преимущественно сбор разведданных агентств правительства и аналитических центров, а также правозащитных структур.

В ноябре в палате представителей американского конгресса прошли слушания, в которых участвовал директор по кибербезопасности в администрации Соединенных Штатов Крис Инглис. Он выступил с заявлением о том, что в последнее время хакеры намного реже атакуют с территории России.

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