Ростовский врач рассказала о сложных условиях работы в «красной зоне»

Posted 8 декабря 2021, 07:44
Published 8 декабря 2021, 07:44
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Изначально она работала в терапевтическом отделении, но с наступлением пандемии стала помогать людям с коронавирусом. Каждую смену она надевает защитный костюм, в котором закрыты все части тела.
«Врач привыкла работать в непростых условиях. Каждая смена начинается с опроса и осмотра пациентов. Она выразила уверенность, что на выздоровление влияют медицинская и психологическая помощь», — сказано в сообщении.
Специалист рассказала, что приходится постоянно отслеживать параметры и контролировать сатурацию. Часто у пациентов встречается сопутствующая патология и это тоже необходимо учитывать.
Ранее власти сообщили, где в Ростовской области больше всего новых заболевших коронавирусом.