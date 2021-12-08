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Posted 8 декабря 2021, 07:44

Published 8 декабря 2021, 07:44

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовский врач рассказала о сложных условиях работы в «красной зоне»

8 декабря 2021, 07:44
Врач городской больницы № 6 в Ростове-на-Дону Евгения Волошина рассказала об условиях работы в «красной зоне», сообщило городское управление здравоохранения.

Изначально она работала в терапевтическом отделении, но с наступлением пандемии стала помогать людям с коронавирусом. Каждую смену она надевает защитный костюм, в котором закрыты все части тела.

«Врач привыкла работать в непростых условиях. Каждая смена начинается с опроса и осмотра пациентов. Она выразила уверенность, что на выздоровление влияют медицинская и психологическая помощь», — сказано в сообщении.

Специалист рассказала, что приходится постоянно отслеживать параметры и контролировать сатурацию. Часто у пациентов встречается сопутствующая патология и это тоже необходимо учитывать.

Ранее власти сообщили, где в Ростовской области больше всего новых заболевших коронавирусом.

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