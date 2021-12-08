В Ростове-на-Дону сломали камеры видеофиксации, за которые переплатили перед ЧМ-2018

Posted 8 декабря 2021, 15:46
Published 8 декабря 2021, 15:46
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Камеры следят за соблюдением водителями правил дорожного движения. Всего их 98, но 12 не работают и починить пока не представляется возможным, так как перестали выпускать необходимые запчасти.
Здесь может говориться об оборудовании, которое приобрели для проведения ЧМ по футболу в 2018 году. Тогда произошел крупный скандал, который привел к возбуждению уголовного дела.
Говорилось, что на камеры выделили 549 миллионов рублей, с субподрядчиками договорились на 330 миллионов. По некоторым данным, они получили на 121 миллион рублей меньше.
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