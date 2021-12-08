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Posted 8 декабря 2021, 15:46

Published 8 декабря 2021, 15:46

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

В Ростове-на-Дону сломали камеры видеофиксации, за которые переплатили перед ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону сломали камеры видеофиксации, за которые переплатили перед ЧМ-2018

8 декабря 2021, 15:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону вышла из строя часть камер видеонаблюдения за движением и починить их нельзя, сообщил глава управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев.

Камеры следят за соблюдением водителями правил дорожного движения. Всего их 98, но 12 не работают и починить пока не представляется возможным, так как перестали выпускать необходимые запчасти.

Здесь может говориться об оборудовании, которое приобрели для проведения ЧМ по футболу в 2018 году. Тогда произошел крупный скандал, который привел к возбуждению уголовного дела.

Говорилось, что на камеры выделили 549 миллионов рублей, с субподрядчиками договорились на 330 миллионов. По некоторым данным, они получили на 121 миллион рублей меньше.

Стоимость работ могла быть завышена на 300 миллионов рублей.

#Общество#Новости
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