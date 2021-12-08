rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области учитель физкультуры отделался штрафом после смерти школьника

8 декабря 2021, 15:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области Шолоховский суд назначил штраф учителю физической культуры за смерть школьника после урока, сообщает объединенная объединенная пресс-служба судов.

Уголовное дело на учителя было заведено после инцидента, который произошел 11 февраля 2021 года. Мальчик вместе с одноклассниками находился в спортивном зале на уроке физкультуры, в какой-то момент зацепился за волейбольную сетку и упал. Вечером мальчику стало плохо, он был госпитализирован и скончался в больнице.

Судом было установлено, что учитель физической культуры не смог обеспечить безопасные для здоровья условия пребывания детей на уроке и не проводил инструктаж. В итоге педагогу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в общежитии ЮФУ нашли повешенным студента первого курса.

Материалы по теме
Шестнадцатилетний школьник умер во время урока в ШахтахВ Ростовской области умер пожилой пациент, выпав из окна больницы в ноябреТретий ребенок умер после отравления неизвестным веществом в Ростовской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00