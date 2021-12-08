В Ростовской области учитель физкультуры отделался штрафом после смерти школьника

Уголовное дело на учителя было заведено после инцидента, который произошел 11 февраля 2021 года. Мальчик вместе с одноклассниками находился в спортивном зале на уроке физкультуры, в какой-то момент зацепился за волейбольную сетку и упал. Вечером мальчику стало плохо, он был госпитализирован и скончался в больнице.