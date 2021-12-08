Верховный суд разъяснил решения о штрафах за отсутствие маски по фото

Пресс-служба ВС РФ объяснила, что штраф за отсутствие у продавца медицинской маски по фото нарушителя относится лишь к конкретному делу по жалобе на один из столичных продуктовых магазинов.