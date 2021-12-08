Верховный суд разъяснил решения о штрафах за отсутствие маски по фото

Posted 8 декабря 2021,, 12:59
Published 8 декабря 2021,, 12:59
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, там же пояснили, что данная практика не распространяется на остальных жителей страны. Представители ведомства подчеркнули, что конкретное дело завели лишь на магазин ООО «Люблино».
Отмечается, что там продавец работал без средств индивидуальной защиты, нарушая правила работы в период распространения COVID-19. Магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Однако представитель продуктового магазина не согласился с данным решением, обратившись в Верховный суд. Ведомство в свою очередь объяснило, что для выписки штрафа какие-либо специальные познания не требуются.
Юристы в свою очередь подчеркнули, что штрафные санкции коснутся лишь юрлица, поскольку информация о конкретном правонарушителе в данном случае не нужна. При этом наказывать простых граждан за отсутствие маски исключительно на основе фото и видео нельзя.