Курс на здоровье: какие услуги медицинской диагностики предпочитают ростовчане

Posted 9 декабря 2021, 08:58
Published 9 декабря 2021, 08:58
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Пандемия коронавируса, начавшаяся весной 2020 года, привнесла серьезные изменения не только в обычную жизнь населения, но и отразилась на некоторых сферах экономики, в том числе на сегменте рынка платных медицинских услуг.
В Торгово-промышленной палате России рассказали, что в первый год пандемии компании, специализирующиеся на анализах для определения коронавируса, увеличили оборот как минимум в два раза. Эксперты считают, что только за 2020 год жители России заплатили частным лабораториям свыше 42 миллиардов рублей, чтобы диагностировать новую коронавирусную инфекцию. Второй по популярности стала услуга компьютерной диагностики пациентов, на которую приходится 15% от выручки клиник за оказанные услуги.
Согласно данным Торгово-промышленной палаты, в настоящий момент общий объем рынка платных медицинских услуг в Российской Федерации составляет около 680 миллиардов рублей. При этом в последние несколько лет наблюдается динамика быстрого роста в сегменте услуг по лучевой диагностике.
Аналитический центр Vademecum опубликовал статистику, согласно которой за первый год пандемии спрос на компьютерную томографию (КТ) вырос на 30%. За ним возросли объемы рынка клинической лабораторной диагностики, который набрал 20% в 2020 году и смог достичь отметки в 336 миллиардов рублей.
В Ростовской области также, как и на остальной территории России, наблюдается повышение спроса на проведение лабораторных исследований и КТ легких, однако официальную статистику собирают исключительно по охвату местного населения ПЦР-тестированием.
В первой декаде декабря правительство Ростовской области объявило, что с начала пандемии общее количество ПЦР-тестов, выполненных лабораториями региона, достигло отметки в 4,95 миллиона исследований.
Несмотря на то, что ни один статистический орган не ведет оценку стоимости работ, в настоящий момент в Ростовской области работают около 30 организаций, способных оказать услуги исследования проб на коронавирус. Цена процедуры варьируется в границах от 1150 до 2800 рублей.
С учетом средней стоимости исследования можно предположить, что ПЦР-тесты, взятые за период с марта 2020 года по декабрь 2021 года, обошлись жителям Ростовской области в сумму свыше 8,3 миллиарда рублей. При этом услуги по проведению тестирования оказывают и государственные медучреждения, и частные клиники, и диагностические и медицинские центры, и отдельные лаборатории.
Однако данные системы СПАРК свидетельствуют о том, что гораздо легче работу в период пандемии переживают крупные сетевые лаборатории. Например, лаборатории ООО «Инвитро» и ООО «Гемотест Юг» продолжают показывать высокую доходность. Так выручка ООО «Гемотест Юг» за 2020 год составила почти 199,4 миллиона рублей, а его чистая прибыль превысила отметку в 80,4 миллиона рублей.
Вместе с этим в Ростовской области и Ростове-на-Дону в частности увеличивается количество организаций, готовых предоставить услуги компьютерной томографии. В зависимости от того, какое используется оборудование, диагностика какой части тела или органов требуется, стоимость КТ варьируется от 1,3 до 12,8 тысячи рублей. КТ легких готовы провести около десятка клиник, и стоимость диагностики в среднем составит около 3,3 тысячи рублей.
В этом секторе медицинских услуг организации чувствуют себя также стабильно, и почти нет убыточных компаний, кроме того диагностические центры показали достаточно высокую прибыль за 2020 год. Например, выручка ООО «Альянсмед» за 2020 год составила свыше 64,8 миллиона рублей, а его чистая прибыль превысила отметку в 5,1 миллиона рублей. Еще более высокие показатели продемонстрировал ООО «Донмед», выручка от продаж услуг которого составила более 101,6 миллиона рублей.
Аналитики предсказывают, что в ближайшие годы из-за эпидемиологической обстановки рынок диагностики продолжит расти, и уже в этом году в секторе лабораторных процедур прирост может составить 13%.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что до 2025 года рынок медицинской диагностики должен расти со скоростью 3% в стоимостном выражении. По предварительным оценкам прирост должен составить около 900 миллиардов рублей, однако точные цифры не могут предсказать даже аналитики.
Дело в том, что большую часть информации и данных, касающихся медицинских услуг и функциональной диагностики не собирает ни один из органов статистики. Поэтому эксперты с нетерпением ожидают создания Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая позволит собирать данные от всех медучреждений, что поможет повысить точность статистики для оказания более качественной медицинской помощи населению.