Курс на здоровье: какие услуги медицинской диагностики предпочитают ростовчане

В этом секторе медицинских услуг организации чувствуют себя также стабильно, и почти нет убыточных компаний, кроме того диагностические центры показали достаточно высокую прибыль за 2020 год. Например, выручка ООО «Альянсмед» за 2020 год составила свыше 64,8 миллиона рублей, а его чистая прибыль превысила отметку в 5,1 миллиона рублей. Еще более высокие показатели продемонстрировал ООО «Донмед», выручка от продаж услуг которого составила более 101,6 миллиона рублей.