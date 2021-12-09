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Posted 9 декабря 2021, 04:53

Published 9 декабря 2021, 04:53

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовскую область накроет туман в четверг, 9 декабря

9 декабря 2021, 04:53
В Ростовской области в четверг, 9 декабря, ожидаются туман и небольшие дожди, сообщает МЧС по региону.

По сообщению ведомства, на территории области будет облачно с прояснениями. Может пойти небольшой дождь. Ночь и первая половина дня в некоторых районах региона будет туманной.

Скорость ветра в этот день достигнет 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше +8 градусов, в северных районах в это время суток будет 0 градусов. Днем максимальное значение ртутного столба составит +9 градусов, а в южных районах региона ртутные столбики поднимутся на 12 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, когда в Ростовской области начнется сезон заморозков в декабре.

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