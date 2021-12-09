Ростовскую область накроет туман в четверг, 9 декабря

Скорость ветра в этот день достигнет 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше +8 градусов, в северных районах в это время суток будет 0 градусов. Днем максимальное значение ртутного столба составит +9 градусов, а в южных районах региона ртутные столбики поднимутся на 12 градусов выше нуля.