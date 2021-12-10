Потанин: ГК «Интеррос» намерена стать якорным инвестором российского Дальнего Востока

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что компания «Интеррос» имеет статус стратегического партнера. От лица ведомства министр выразил одобрение редомициляции ГК в Россию, в специальный административный район на острове Русский. Чекунков рассчитывает, что в будущем «Интеррос» также будет инвестировать средства в отечественный экономический сектор, особенно на территориях ДФО и Арктики. Он пообещал, что министерство планирует оказывать поддержку по линии Правительства РФ и институтов развития.