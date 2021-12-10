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Потанин: ГК «Интеррос» намерена стать якорным инвестором российского Дальнего Востока

10 декабря 2021, 19:07
В специальном административном районе (САР) на острове Русский была зарегистрирована международная компания ООО «Интеррос Капитал». Ранее инвесткомпания находилась в юрисдикции Кипра. Владелец ГК «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что в ее распоряжении находится 31,5% акций «Норникеля».

Как сообщает interfax.ru, Потанин объяснил принятое ГК решение о редомициляции рядом причин. Во-первых, так как 90% бизнес-проектов «Интерроса» находится в РФ, проще будет вести инвестирование из нашей страны. Во-вторых, внушительная часть преимуществ, которые стандартно предоставляют офшоры, успешно воплощена в жизнь и продолжает развиваться в определенных административных районах России, что привлекает новых инвесторов.

По заявлению Потанина, остров Русский решено было выбрать в качестве «места прописки» благодаря тому, что группа «Интеррос» в будущем собирается выступить в роли якорного инвестора российской территории Дальнего Востока. В ДФО созданный осенью 2021 года венчурный фонд «Восход» планирует направлять инвестиции на запуск инновационных бизнес-проектов и стартапов — уже реализуются масштабные проекты, в том числе и курорт «Парк «Три Вулкана» на Камчатке.

Предприниматель отметил, что «Интеррос» продолжает вести свою деятельность максимально прозрачно, его иностранные компании с 2015 года являются российскими налогоплательщиками. Для группы крайне важно, чтобы россияне видели, как они распределяют свои активы и в какие отечественные бизнес-проекты намереваются инвестировать.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что компания «Интеррос» имеет статус стратегического партнера. От лица ведомства министр выразил одобрение редомициляции ГК в Россию, в специальный административный район на острове Русский. Чекунков рассчитывает, что в будущем «Интеррос» также будет инвестировать средства в отечественный экономический сектор, особенно на территориях ДФО и Арктики. Он пообещал, что министерство планирует оказывать поддержку по линии Правительства РФ и институтов развития.

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