В Ростовской области осудили школьника за смертельную аварию 23 июля 2021 года

Posted 10 декабря 2021, 11:08
Published 10 декабря 2021, 11:08
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Авария произошла 23 июля, когда пьяный подросток на Skoda Octavia поехал прокатиться по дороге Егорлыкская — Сальск. Он перестроился на встречку и спровоцировал лобовое ДТП с «Ладой».
От удара водитель «Лады» получил травмы, из-за которых скончался в больнице. Виновником аварии оказался 17-летний житель Калмыкии, он признал вину.
«По факту аварии завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения условно», — сказано в сообщении.