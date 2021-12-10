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Posted 10 декабря 2021, 11:08

Published 10 декабря 2021, 11:08

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

В Ростовской области осудили школьника за смертельную аварию 23 июля 2021 года

В Ростовской области осудили школьника за смертельную аварию 23 июля 2021 года

10 декабря 2021, 11:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области огласили приговор несовершеннолетнему, который спровоцировал аварию с погибшим человеком, сообщили в региональном УСКР.

Авария произошла 23 июля, когда пьяный подросток на Skoda Octavia поехал прокатиться по дороге Егорлыкская — Сальск. Он перестроился на встречку и спровоцировал лобовое ДТП с «Ладой».

От удара водитель «Лады» получил травмы, из-за которых скончался в больнице. Виновником аварии оказался 17-летний житель Калмыкии, он признал вину.

«По факту аварии завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения условно», — сказано в сообщении.

Ранее пятимесячная девочка пострадала в ДТП в Ростовской области из-за пьяной матери.

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