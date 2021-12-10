Зачем властям дом на Кривошлыковском и почему эвакуировали «Мегу» в пятницу в Ростове

Департамент архитектуры Ростова-на-Дону выдал разрешение на строительство высотки на Театральном спуске, здание хотят возвести по адресу переулок Чувашский, 13/132. Сообщается, что разрешение на строительство выдали еще 4 октября текущего года, а положительное заключение выдал ООО «Единый центр строительства». Здание планирует построить в 24 этажа, а также пристроить вплотную к соседнему дому.