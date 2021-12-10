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Posted 10 декабря 2021, 16:41

Published 10 декабря 2021, 16:41

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Зачем властям дом на Кривошлыковском и почему эвакуировали «Мегу» в пятницу в Ростове

Зачем властям дом на Кривошлыковском и почему эвакуировали «Мегу» в пятницу в Ростове

10 декабря 2021, 16:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сити-менеджер Логвиненко подписал постановление об изъятии 60 квартир жильцов дома в переулке Кривошлыковском, 4, торговый центр «Мега» эвакуировали без объяснения причин, а на Театральном спуске разрешили построить высотку. Главные новости пятницы, 10 декабря, в RostovGazeta.

Внезапный переезд

В Ростове-на-Дону 8 декабря сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому 60 квартир у собственников, которые проживают по адресу переулок Кривошлыковский, 4, должны быть изъяты. Жилая площадь самого здания составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Известно, что постройка дома датируется 1963 годом, а здание не является аварийным.

Однако, городские власти уже готовят его под снос, а соответствующее постановление передадут в органы регистрации прав в течение 10 суток с момента подписания. Сообщается, что все собственники квартир получат компенсацию.

Городские власти проиграли суд по делу дома на Кривошлыковском и должны были утратить право на изъятие земли у собственников

Учебная тревога

Сегодня, 10 декабря, под Ростовом-на-Дону без объяснения причин на улицу вывели всех работников и посетителей торгового центра «Мега» . Сотрудниками полиции была оцеплена территория, в здание никого не впускали.

В период эвакуации рядом находились патрульные автомобили, у которых были включены спецсигналы. Подписчики в комментариях предположили, что причиной являются учения. Официальной причины случившегося не известно.

Достать до неба

Департамент архитектуры Ростова-на-Дону выдал разрешение на строительство высотки на Театральном спуске, здание хотят возвести по адресу переулок Чувашский, 13/132. Сообщается, что разрешение на строительство выдали еще 4 октября текущего года, а положительное заключение выдал ООО «Единый центр строительства». Здание планирует построить в 24 этажа, а также пристроить вплотную к соседнему дому.

Согласно информации в документах, застройщиком станет ООО «Специализированный застройщик „ТеатралСтрой“». В доме предположительно разместят 208 квартир, площадь которых составит свыше 12 тысяч квадратных метров. Также здесь появятся помещения под офисы и двухэтажный подземный паркинг, который будет вмещать 93 автомобиля.

При этом известно, что на сайте администрации Ростова-на-Дону документ о разрешении на строительство пока не опубликован, поскольку данные сведения размещаются раз в квартал.

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