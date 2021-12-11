Абрамченко назвала одним из приоритетов развитие отношений с Монголией

Российскую делегацию возглавляет зампредседателя правительства, председатель российской части межправительственной комиссии Виктория Абрамченко.
Вице-премьер России поздравила присутствующих с вековым юбилеем установления дипломатических отношений между странами и выразила признательность вице-премьеру Монголии, председателю Монгольской части комиссии Сайнбуянгийну Амарсайхану за организацию визита делегации из РФ в Улан-Батор. Абрамченко отметила, что развитие разносторонних связей с Монголией как всегда выступает одним из внешнеполитических приоритетов РФ, сообщает сайт 360tv.ru.
По ее словам, работа комиссии проходила в конструктивном, дружественном ключе. Участники рассмотрели множество вопросов двусторонней повестки дня, в частности развитие партнерства в сфере транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, по гуманитарному направлению. Были детально оговорены аспекты совместной работы по диверсификации торговых связей. Повышенное внимание уделили партнерству в энергетике.
Абрамченко подчеркнула, что Россия надеется на партнерство при реализации проектов по строительству газопровода из РФ в КНР через Монголию, обновлении существующих и создания новых энергообъектов.
«Среди примеров - строительство газопровода Россия - Монголия - Китай. Сейчас мы заняты проработкой технико-экономического обоснования к данному проекту», - отметила она.
Другой проект связан с обновлением ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.
«Технико-экономическое обоснование находится в настоящее время в финальной стадии проработки, срок коллеги озвучивают второй квартал будущего года. О подписании контракта можно говорить уже к третьему кварталу 2022 года», - сказала Абрамченко.
В ходе заседания комиссии также подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему укреплению российско-монгольского партнерства по направлению транспорта. Также продолжится работа, направленная на повышение эффективности совместного предприятия - "Улан-Баторской железной дороги".
Кроме всего, расширяется партнерство и в области промышленности. В 2021 году в Улан-Баторе организовали выставку современной российской сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники «Спецмаш-2021». Ведется обсуждение возможностей поставок поставок российского тяжелого машиностроения для монгольских компаний горнодобывающей отрасли, а также кожевенного сырья из Монголии.