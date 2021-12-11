Абрамченко назвала одним из приоритетов развитие отношений с Монголией

Кроме всего, расширяется партнерство и в области промышленности. В 2021 году в Улан-Баторе организовали выставку современной российской сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники «Спецмаш-2021». Ведется обсуждение возможностей поставок поставок российского тяжелого машиностроения для монгольских компаний горнодобывающей отрасли, а также кожевенного сырья из Монголии.