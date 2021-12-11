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Абрамченко назвала одним из приоритетов развитие отношений с Монголией

11 декабря 2021, 18:04
В Улан-Баторе прошло 23-е заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Российскую делегацию возглавляет зампредседателя правительства, председатель российской части межправительственной комиссии Виктория Абрамченко.

Вице-премьер России поздравила присутствующих с вековым юбилеем установления дипломатических отношений между странами и выразила признательность вице-премьеру Монголии, председателю Монгольской части комиссии Сайнбуянгийну Амарсайхану за организацию визита делегации из РФ в Улан-Батор. Абрамченко отметила, что развитие разносторонних связей с Монголией как всегда выступает одним из внешнеполитических приоритетов РФ, сообщает сайт 360tv.ru.

По ее словам, работа комиссии проходила в конструктивном, дружественном ключе. Участники рассмотрели множество вопросов двусторонней повестки дня, в частности развитие партнерства в сфере транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, по гуманитарному направлению. Были детально оговорены аспекты совместной работы по диверсификации торговых связей. Повышенное внимание уделили партнерству в энергетике.

Абрамченко подчеркнула, что Россия надеется на партнерство при реализации проектов по строительству газопровода из РФ в КНР через Монголию, обновлении существующих и создания новых энергообъектов.

«Среди примеров - строительство газопровода Россия - Монголия - Китай. Сейчас мы заняты проработкой технико-экономического обоснования к данному проекту», - отметила она.

Другой проект связан с обновлением ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

«Технико-экономическое обоснование находится в настоящее время в финальной стадии проработки, срок коллеги озвучивают второй квартал будущего года. О подписании контракта можно говорить уже к третьему кварталу 2022 года», - сказала Абрамченко.

В ходе заседания комиссии также подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему укреплению российско-монгольского партнерства по направлению транспорта. Также продолжится работа, направленная на повышение эффективности совместного предприятия - "Улан-Баторской железной дороги".

Кроме всего, расширяется партнерство и в области промышленности. В 2021 году в Улан-Баторе организовали выставку современной российской сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники «Спецмаш-2021». Ведется обсуждение возможностей поставок поставок российского тяжелого машиностроения для монгольских компаний горнодобывающей отрасли, а также кожевенного сырья из Монголии.

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