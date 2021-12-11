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Правительство направило 13,8 миллиарда рублей на пособия детям из неполных семей

11 декабря 2021, 15:15
Фото: Pixabay.com
В России правительство выделило около 14 миллиардов рублей на материальную помощь детям, которые воспитываются в неполной семье, об этом сообщил портал «Новые известия».

В издании рассказали, что постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а общий размер средств, выделенных на социальную помощь детям от восьми до 17 лет, составляет 13,8 миллиарда рублей.

Эти средства выделили на выплату ежемесячных пособий, которые составляют половину прожиточного минимума несовершеннолетнего гражданина. Сумма варьируется в зависимости от региона, однако средний размер выплат составляет около 5,5 тысяч рублей. Эти средства получают одинокие родители, которые воспитывают ребенка самостоятельно.

Сейчас пособия получают свыше 1,3 миллиона детей, а в июне текущего года на выплату этих средств было выделено более 36 миллиардов рублей.

Ранее ФСС рассказали, как молодые отцы могут оформить пособия по уходу за детьми.

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