Правительство направило 13,8 миллиарда рублей на пособия детям из неполных семей

Эти средства выделили на выплату ежемесячных пособий, которые составляют половину прожиточного минимума несовершеннолетнего гражданина. Сумма варьируется в зависимости от региона, однако средний размер выплат составляет около 5,5 тысяч рублей. Эти средства получают одинокие родители, которые воспитывают ребенка самостоятельно.