В Ростове инвестору не дают спасти от сноса старинный особняк на Московской

Posted 11 декабря 2021, 16:59
Published 11 декабря 2021, 16:59
Modified 11 сентября 2022, 15:40
Updated 11 сентября 2022, 15:40
Общественники рассказали, что в минувшую среду, 8 декабря, прошла встреча с главой администрации Ленинского района Владимиром Влазневым, на которую они привели инвестора, желающего выкупить здание на Московской, 41/27.
По их словам инвестор хотел получить здание, подготовленное под снос, в частную собственность и был готов взять на себя обязательства по реставрации здания, пережившего 130-летие в 2019 году.
Само двухэтажное здание расположено на углу между улицами Московской и переулком Островского и имеет площадь немногим больше 200 квадратных метров, и общественники неоднократно подавали заявку на признание здания памятником архитектурного наследия города и включения его в список ОКН.
«Дом обладает всеми признаками объекта культурного наследия. Это памятник гражданской архитектуры середины ХIХ века, хоть и без официального статуса. Старейший дом улицы Московская!», — утверждают общественники, сожалея о возможной утрате здания с уникальными декоративными элементами и кованым козырьком 1819 года изготовления.
Общественники утверждают, что обращения в администрацию Ленинского района ничем не помогли, но они готовы повторить попытку и обратиться также в ДИЗО и департамент ЖКХ Ростова. Общественники и инвестор настаивают на исключении дома из списка под снос.
«Пожалуйста, уберите дом из списка на снос, дайте его выкупить и отреставрировать. Мы пришли с самым что ни на есть конструктивным предложением. С инвестором, которого так любят в администрации города. Теперь же очередь властей показать, что они действительно заинтересованы в спасении исторического центра», — подвели итоги обращения общественники.