В Ростове инвестору не дают спасти от сноса старинный особняк на Московской

«Пожалуйста, уберите дом из списка на снос, дайте его выкупить и отреставрировать. Мы пришли с самым что ни на есть конструктивным предложением. С инвестором, которого так любят в администрации города. Теперь же очередь властей показать, что они действительно заинтересованы в спасении исторического центра», — подвели итоги обращения общественники.