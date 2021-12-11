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Posted 11 декабря 2021, 16:59

Published 11 декабря 2021, 16:59

Modified 11 сентября 2022, 15:40

Updated 11 сентября 2022, 15:40

В Ростове инвестору не дают спасти от сноса старинный особняк на Московской

11 декабря 2021, 16:59
В Ростове инвестору не дают разрешение на покупку и ремонт дома на Московской, 41/27, построенного в 1889 году, об этом сообщили общественники движения «Мой Фасад».

Общественники рассказали, что в минувшую среду, 8 декабря, прошла встреча с главой администрации Ленинского района Владимиром Влазневым, на которую они привели инвестора, желающего выкупить здание на Московской, 41/27.

По их словам инвестор хотел получить здание, подготовленное под снос, в частную собственность и был готов взять на себя обязательства по реставрации здания, пережившего 130-летие в 2019 году.

Само двухэтажное здание расположено на углу между улицами Московской и переулком Островского и имеет площадь немногим больше 200 квадратных метров, и общественники неоднократно подавали заявку на признание здания памятником архитектурного наследия города и включения его в список ОКН.

«Дом обладает всеми признаками объекта культурного наследия. Это памятник гражданской архитектуры середины ХIХ века, хоть и без официального статуса. Старейший дом улицы Московская!», — утверждают общественники, сожалея о возможной утрате здания с уникальными декоративными элементами и кованым козырьком 1819 года изготовления.

Общественники утверждают, что обращения в администрацию Ленинского района ничем не помогли, но они готовы повторить попытку и обратиться также в ДИЗО и департамент ЖКХ Ростова. Общественники и инвестор настаивают на исключении дома из списка под снос.

«Пожалуйста, уберите дом из списка на снос, дайте его выкупить и отреставрировать. Мы пришли с самым что ни на есть конструктивным предложением. С инвестором, которого так любят в администрации города. Теперь же очередь властей показать, что они действительно заинтересованы в спасении исторического центра», — подвели итоги обращения общественники.

Ранее в Ростове старинные подземелья нашли под снесенным домом в центре города.

#Общество#Новости
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