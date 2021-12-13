rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЛНР перехватила украинский боевой беспилотник в 53 километрах от Ростовской области

13 декабря 2021, 13:44
Фото: mil.ru
Народная милиция ЛНР обезвредила беспилотник с самодельной взрывчаткой в 53 километрах от границы с Ростовской областью, об этом сообщил портал «Новороссия».

Представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что сотрудники оборонного ведомства смогли обнаружить в воздушном пространстве Славяносербска и обезвредить беспилотник, к которому прикрепили самодельную взрывчатку.

По данным Луганского информационного центра запуск летательного аппарата произвела 79-я бригада Вооруженных сил Украины. Боевики использовали Mavic-2 для сброса снаряда на территорию противоборствующей стороны конфликта.

В настоящий момент боевой снаряд уничтожен, а информационный накопитель с беспилотника был снят для дальнейшего анализа информации специалистами народной милиции ЛНР.

Филипоненко предположил, что беспилотник должен был совершить диверсию в Славяносербске и подорвать некоторые объекты социальной инфраструктуры Луганской народной республики.

Ранее ВСУ отказались разглашать информацию о перемещении дронов-беспилотников.

Материалы по теме
Боец ДНР погиб при защите поселка недалеко от границы Ростовской областиЛНР планирует восстановить железнодорожное сообщение с Ростовской областьюУкраина хочет привлечь наемников к операции у границ с Ростовской областью
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00