ЛНР перехватила украинский боевой беспилотник в 53 километрах от Ростовской области

Народная милиция ЛНР обезвредила беспилотник с самодельной взрывчаткой в 53 километрах от границы с Ростовской областью, об этом сообщил портал «Новороссия».

Представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что сотрудники оборонного ведомства смогли обнаружить в воздушном пространстве Славяносербска и обезвредить беспилотник, к которому прикрепили самодельную взрывчатку. По данным Луганского информационного центра запуск летательного аппарата произвела 79-я бригада Вооруженных сил Украины. Боевики использовали Mavic-2 для сброса снаряда на территорию противоборствующей стороны конфликта. В настоящий момент боевой снаряд уничтожен, а информационный накопитель с беспилотника был снят для дальнейшего анализа информации специалистами народной милиции ЛНР. Филипоненко предположил, что беспилотник должен был совершить диверсию в Славяносербске и подорвать некоторые объекты социальной инфраструктуры Луганской народной республики. Ранее ВСУ отказались разглашать информацию о перемещении дронов-беспилотников. Материалы по теме Боец ДНР погиб при защите поселка недалеко от границы Ростовской области ЛНР планирует восстановить железнодорожное сообщение с Ростовской областью Украина хочет привлечь наемников к операции у границ с Ростовской областью