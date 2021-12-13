ЛНР перехватила украинский боевой беспилотник в 53 километрах от Ростовской области

Представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что сотрудники оборонного ведомства смогли обнаружить в воздушном пространстве Славяносербска и обезвредить беспилотник, к которому прикрепили самодельную взрывчатку.
По данным Луганского информационного центра запуск летательного аппарата произвела 79-я бригада Вооруженных сил Украины. Боевики использовали Mavic-2 для сброса снаряда на территорию противоборствующей стороны конфликта.
В настоящий момент боевой снаряд уничтожен, а информационный накопитель с беспилотника был снят для дальнейшего анализа информации специалистами народной милиции ЛНР.
Филипоненко предположил, что беспилотник должен был совершить диверсию в Славяносербске и подорвать некоторые объекты социальной инфраструктуры Луганской народной республики.