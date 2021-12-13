rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2021, 04:13

Published 13 декабря 2021, 04:13

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Сильный ветер продолжит бушевать в Ростовской области 13 декабря

13 декабря 2021, 04:13
В Ростовской области скорость ветра может достигать 24 метров в секунду, сообщает МЧС по региону.

Согласно опубликованным данным, на территории Ростовской области в понедельник, 13 декабря, будет облачно с прояснениями. Осадков также не ожидается. Однако регион не покинет сильный ветер. Напомним, что ранее спасатели уведомили жителей Ростовской области о штормовом предупреждении, которое действует с 12 по 13 декабря.

Так, в понедельник, порывы метра могут достигать скорости от 15 до 24 метров в секунду. А температура воздуха также будет достаточно низкой. Ночью столбики ртутного столба опустятся до -9 градусов, днем температура будет колебаться от -2 в северной части региона до +6 в южной части области.

Материалы по теме
Сильный ветер и туман обещают синоптики в Ростовской области 8 декабря
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика