Сильный ветер продолжит бушевать в Ростовской области 13 декабря

Так, в понедельник, порывы метра могут достигать скорости от 15 до 24 метров в секунду. А температура воздуха также будет достаточно низкой. Ночью столбики ртутного столба опустятся до -9 градусов, днем температура будет колебаться от -2 в северной части региона до +6 в южной части области.