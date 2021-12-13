Сильный ветер продолжит бушевать в Ростовской области 13 декабря

Posted 13 декабря 2021, 04:13
Published 13 декабря 2021, 04:13
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Согласно опубликованным данным, на территории Ростовской области в понедельник, 13 декабря, будет облачно с прояснениями. Осадков также не ожидается. Однако регион не покинет сильный ветер. Напомним, что ранее спасатели уведомили жителей Ростовской области о штормовом предупреждении, которое действует с 12 по 13 декабря.
Так, в понедельник, порывы метра могут достигать скорости от 15 до 24 метров в секунду. А температура воздуха также будет достаточно низкой. Ночью столбики ртутного столба опустятся до -9 градусов, днем температура будет колебаться от -2 в северной части региона до +6 в южной части области.