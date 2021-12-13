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Posted 13 декабря 2021,, 17:45

Published 13 декабря 2021,, 17:45

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Житель Серпухова рассказал о подробностях взрыва в монастыре

13 декабря 2021, 17:45
В женском монастыре подмосковного Серпухова утром случился взрыв. О деталях происшествия рассказал местный житель.

Виталий Гладышев, свидетель взрыва, поделился информацией с NEWS.ru. По его словам, взрыв случился в районе 08:20 утра, на место происшествия оперативно приехали бригады скорой помощи и пожарные службы.

Гладышев также рассказал о том, что взрыв произошел из-за того, что кто-то задействовал гранату, при этом уже через пять-семь минут на месте работали соответствующие службы.

Как сообщил Телеграм-канал «112», причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство, которое принес 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С.

По информации ТАСС, пострадали восемь человек, из которых семеро — дети. Один подросток находится в больнице, у него ранения ног и ожоги. Сам нападавший погиб.

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