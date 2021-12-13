Житель Серпухова рассказал о подробностях взрыва в монастыре

Posted 13 декабря 2021,, 17:45
Published 13 декабря 2021,, 17:45
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Виталий Гладышев, свидетель взрыва, поделился информацией с NEWS.ru. По его словам, взрыв случился в районе 08:20 утра, на место происшествия оперативно приехали бригады скорой помощи и пожарные службы.
Гладышев также рассказал о том, что взрыв произошел из-за того, что кто-то задействовал гранату, при этом уже через пять-семь минут на месте работали соответствующие службы.
Как сообщил Телеграм-канал «112», причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство, которое принес 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С.
По информации ТАСС, пострадали восемь человек, из которых семеро — дети. Один подросток находится в больнице, у него ранения ног и ожоги. Сам нападавший погиб.