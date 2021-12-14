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Posted 14 декабря 2021, 08:37

Published 14 декабря 2021, 08:37

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Эксперт рассказал, почему общественность выступает против застройки центра Ростова

14 декабря 2021, 08:37
Дома с историей лишают статуса объектов культурного наследия ради того, чтобы снести и построить на их месте «многоэтажные свечки» , об этом RostovGazeta рассказал ростовский урбанист объединения по сохранению исторического наследия Ростова-на-Дону "МойФасад" Даниил Светличный.

«Позиция общественников простая: сохранять ценные исторические здания и строить новое на месте пустырей и не представляющих ценность домов, но строить так, чтобы новые дома вписывались в сложившуюся застройку и дополняли её, а не перетягивали всё внимание на себя», - рассказывает урбанист

По словам Даниила, новая застройка несомасштабна старой: на фоне купеческой застройки вырастают многоэтажные свечки.

В качестве примера урбанист приводит дом на Семашко, 32. Там выяснилось, что здание не обладает признаками объекта культурного наследия, хотя до этого такой статус у него был.

«Так памятник внезапно перестал быть памятником. А сейчас его уже собрались сносить. Это то самое здание, где произошло крупнейшее ограбление в истории Ростова. Неизвестные люди в 1918 году арендовали помещение в доме напротив, несколько месяцев рыли тоннель и проникли в самое защищённое хранилище. Украли более 2 миллионов рублей (более 3 миллиардов рублей в переводе на наши деньги) и благополучно скрылись», - поделился историей уже непамятника на Семашко, 32 Даниил Светличный.

#Общество#Новости
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