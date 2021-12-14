Эксперт рассказал, почему общественность выступает против застройки центра Ростова

Posted 14 декабря 2021, 08:37
Published 14 декабря 2021, 08:37
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
«Позиция общественников простая: сохранять ценные исторические здания и строить новое на месте пустырей и не представляющих ценность домов, но строить так, чтобы новые дома вписывались в сложившуюся застройку и дополняли её, а не перетягивали всё внимание на себя», - рассказывает урбанист
По словам Даниила, новая застройка несомасштабна старой: на фоне купеческой застройки вырастают многоэтажные свечки.
В качестве примера урбанист приводит дом на Семашко, 32. Там выяснилось, что здание не обладает признаками объекта культурного наследия, хотя до этого такой статус у него был.
«Так памятник внезапно перестал быть памятником. А сейчас его уже собрались сносить. Это то самое здание, где произошло крупнейшее ограбление в истории Ростова. Неизвестные люди в 1918 году арендовали помещение в доме напротив, несколько месяцев рыли тоннель и проникли в самое защищённое хранилище. Украли более 2 миллионов рублей (более 3 миллиардов рублей в переводе на наши деньги) и благополучно скрылись», - поделился историей уже непамятника на Семашко, 32 Даниил Светличный.