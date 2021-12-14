Эксперт рассказал, почему общественность выступает против застройки центра Ростова

«Так памятник внезапно перестал быть памятником. А сейчас его уже собрались сносить. Это то самое здание, где произошло крупнейшее ограбление в истории Ростова. Неизвестные люди в 1918 году арендовали помещение в доме напротив, несколько месяцев рыли тоннель и проникли в самое защищённое хранилище. Украли более 2 миллионов рублей (более 3 миллиардов рублей в переводе на наши деньги) и благополучно скрылись», - поделился историей уже непамятника на Семашко, 32 Даниил Светличный.