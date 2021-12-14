Голубев раскритиковал работу Минздрава Ростовской области за проблемы с вакцинацией

Posted 14 декабря 2021, 13:13
Published 14 декабря 2021, 13:13
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
В Ростовской области есть муниципалитеты, которые отстают по показателям вакцинации населения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а потому Минздрав должен отслеживать ситуацию в районах региона. Губернатор Василий Голубев утверждает, что в регионе не должна возникать ситуация, когда жители Ростовской области не могут найти вакцину или пункт вакцинации во время выходных, а сами мероприятия по профилактике коронавируса и предотвращению его распространения должны проводиться регулярно и эффективно.
«Это требует отдельного внимания и сопровождения, я хотел бы видеть быструю реакцию министерства, соответствующих управлении здравоохранения в каждом муниципалитете, где такая обстановка. Вот сегодня город Шахты несколько раз упоминался, значит, там есть проблемы. Поэтому отслеживайте ситуацию в круглосуточном режиме и влияйте на нее. Не ждите штабов и заседаний. Вмешиваться нужно не по итогам недели, а по итогам суток. Тогда и динамика будет другая», — призвал Василий Голубев, заметив, что при текущей обстановке и появлении нового штамма коронавируса все вопросы должны быть решены в кратчайшее время, а местным управлениям здравоохранения необходимо проводить мониторинг обстановки в своем муниципалитете.
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