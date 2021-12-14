Роспотребнадзор выступил против ослабления ограничений в Ростовской области в декабре

Posted 14 декабря 2021, 12:57
Published 14 декабря 2021, 12:57
Modified 11 сентября 2022, 15:42
Updated 11 сентября 2022, 15:42
По ее словам, необходимо оставить все как есть для стабилизации ситуации с заболеваемостью. Она добавила, что необходимо увеличивать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.
Эта информация прозвучала во время заседания. Губернатор Василий Голубев рассказал, что ситуация в последнее время стабилизировалась. Снизилось и загруженность коечного фонда, сейчас в стационарах лечатся три тысячи человек.