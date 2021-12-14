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Posted 14 декабря 2021, 12:57

Published 14 декабря 2021, 12:57

Modified 11 сентября 2022, 15:42

Updated 11 сентября 2022, 15:42

Роспотребнадзор выступил против ослабления ограничений в Ростовской области в декабре

14 декабря 2021, 12:57
В Ростовской области пока нельзя отменять введенные из-за коронавируса ограничения, заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Юрганова.

По ее словам, необходимо оставить все как есть для стабилизации ситуации с заболеваемостью. Она добавила, что необходимо увеличивать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.

Эта информация прозвучала во время заседания. Губернатор Василий Голубев рассказал, что ситуация в последнее время стабилизировалась. Снизилось и загруженность коечного фонда, сейчас в стационарах лечатся три тысячи человек.

Напомним, что в Ростовской области в октябре от COVID-19 умерло больше людей, чем за весь 2020 год.

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