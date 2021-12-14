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Posted 14 декабря 2021, 19:01

Published 14 декабря 2021, 19:01

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Росстандарт издал приказ с новыми правилами захоронения

Росстандарт издал приказ с новыми правилами захоронения

14 декабря 2021, 19:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Росстандартом был издан приказ с правилами срочного захоронения в мирное и военное время.

В документе подробно прописаны работы по захоронению. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Новые известия”. Чтобы рассчитать возможные потери, дано разъяснение понятию “степень поражения города”. В новом стандарте сообщается о многотысячных потерях. Были предположения, что появление документа связано с пандемией.

Военный эксперт Виктор Баранец предположил, что власти приняли решение застраховаться на случай критической обстановки. Военный эксперт Александр Гольц высказал мнение, что работающий над новыми правилами имел в виду эпидемию или масштабные военные действия.

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