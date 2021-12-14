Росстандарт издал приказ с новыми правилами захоронения

В документе подробно прописаны работы по захоронению. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Новые известия”. Чтобы рассчитать возможные потери, дано разъяснение понятию “степень поражения города”. В новом стандарте сообщается о многотысячных потерях. Были предположения, что появление документа связано с пандемией.