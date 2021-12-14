Росстандарт издал приказ с новыми правилами захоронения

Posted 14 декабря 2021, 19:01
Published 14 декабря 2021, 19:01
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
В документе подробно прописаны работы по захоронению. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Новые известия”. Чтобы рассчитать возможные потери, дано разъяснение понятию “степень поражения города”. В новом стандарте сообщается о многотысячных потерях. Были предположения, что появление документа связано с пандемией.
Военный эксперт Виктор Баранец предположил, что власти приняли решение застраховаться на случай критической обстановки. Военный эксперт Александр Гольц высказал мнение, что работающий над новыми правилами имел в виду эпидемию или масштабные военные действия.