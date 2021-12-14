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Posted 14 декабря 2021, 19:26

Published 14 декабря 2021, 19:26

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

В Госдуме планируется снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте

В Госдуме планируется снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте

14 декабря 2021, 19:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента планирует снять с рассмотрения законодательный проект о введении QR-кодов в транспорте.

Данную новость Володин опубликовал в Telegram-канале. Как сообщает infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету”, в Минтрансе продолжат работу над проектом. Предложение по введению кодов для посещения общественных мест и использования транспорта поступило в середине ноября от кабмина.

Отрицательно к данному предложению отнеслись многие регионы. Ранее правительство предлагало использовать коды для поездок железнодорожным и авиационным транспортом.

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