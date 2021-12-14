В Госдуме планируется снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте

Данную новость Володин опубликовал в Telegram-канале. Как сообщает infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету”, в Минтрансе продолжат работу над проектом. Предложение по введению кодов для посещения общественных мест и использования транспорта поступило в середине ноября от кабмина.