В Ростове осудят мужчину за участие в антиковидном митинге весной в 2021 году

Сообщается, что Цгоева обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, уничтожением имущества, применением иных веществ, которые представляют опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Речь идет о митингах, которые были организованы людьми, несогласными с введенными ограничениями в связи с широким распространением COVID-19 на территории Северной Осетии.