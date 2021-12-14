В Ростове осудят мужчину за участие в антиковидном митинге весной в 2021 году

Posted 14 декабря 2021, 10:58
Published 14 декабря 2021, 10:58
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Сообщается, что Цгоева обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, уничтожением имущества, применением иных веществ, которые представляют опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Речь идет о митингах, которые были организованы людьми, несогласными с введенными ограничениями в связи с широким распространением COVID-19 на территории Северной Осетии.
В результате противоправных действий Цгоев, как и другие митингующие, оказал сопротивление полицейским. В результате пострадали 17 полицейских.