rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря 2021, 10:58

Published 14 декабря 2021, 10:58

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

В Ростове осудят мужчину за участие в антиковидном митинге весной в 2021 году

14 декабря 2021, 10:58
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело жителя Владикавказа Цгоева Заурбека, которого обвиняют в участии в антиковидном митинге и нанесение вреда здоровью 17 полицейских, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Сообщается, что Цгоева обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, уничтожением имущества, применением иных веществ, которые представляют опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Речь идет о митингах, которые были организованы людьми, несогласными с введенными ограничениями в связи с широким распространением COVID-19 на территории Северной Осетии.

В результате противоправных действий Цгоев, как и другие митингующие, оказал сопротивление полицейским. В результате пострадали 17 полицейских.

Ранее сообщалось, что экс-главу администрации Волгодонска осудили за махинации с ремонтом дорог.

Материалы по теме
Попавшегося на взятке военного осудили в Новочеркасске в декабре 2021 года
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика