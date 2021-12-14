Власти Ростовской области раскрыли число новых зараженных коронавирусом

Posted 14 декабря 2021, 09:20
Published 14 декабря 2021, 09:20
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Пациенты живут в 54 городах и районах региона, в том числе Ростове, Новочеркасске, Шахтах и Таганроге. В ковидных госпиталях лечатся 3293 человека.
Всего в области выявили 184660 случаев заболевания, вылечились 159 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 9184 пациента с коронавирусом.
За сутки зарегистрировали 29 смертей из-за COVID-19, скончались 20 женщин и 9 мужчин в возрасте от 46 до 93 лет. Прививки против коронавируса сделали более 1,9 миллиона добровольцев.
Ранее главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев призвал отказаться от путешествий в начале января.