Администрацию Каменского района Ростовской области возглавил Владимир Савин в декабре

Заседание состоялось во вторник, 14 декабря.
Всего на должность главы администрации Каменского района свою кандидатуру выдвинули четыре кандидата. Из них конкурсные испытания наиболее успешно прошли и. о. главы администрации района Владимир Савин и его конкурент из администрации Тарасовского района Василий Пруцаков.
Выбор победителя конкурса остался за депутатами, которые отдали свои голоса за кандидата Савина. И теперь именно он будет заниматься имущественными вопросами и выступать в суде от имени Каменского района, кроме того Владимир Савин продолжит осуществлять взаимодействие с местными органами самоуправления, депутатами и главой региона. Вместе с этим в список его обязанностей входит разработка и утверждение муниципальных программ, издание правовых актов в пределах его полномочий и прием граждан.
Ранее в Ростове-на-Дону очередное продвижение по карьерной лестнице получил Бебури Месхи, получивший пост главы Октябрьского района города.