Администрацию Каменского района Ростовской области возглавил Владимир Савин в декабре

Выбор победителя конкурса остался за депутатами, которые отдали свои голоса за кандидата Савина. И теперь именно он будет заниматься имущественными вопросами и выступать в суде от имени Каменского района, кроме того Владимир Савин продолжит осуществлять взаимодействие с местными органами самоуправления, депутатами и главой региона. Вместе с этим в список его обязанностей входит разработка и утверждение муниципальных программ, издание правовых актов в пределах его полномочий и прием граждан.